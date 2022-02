Vizi Imre kiesett az Eurovíziós Dalfesztivál romániai elődöntőjében

Kiesett Vizi Imre Sparrow című dalával a 2022-es Eurovíziós Dalfesztivál romániai elődöntőjében, amelyet a Romániai Közszolgálati Televízió (TVR) szervezett meg szombat este.



Az előadóművész még decemberben jutott be a hazai válogató 46 előadót számláló elődöntőjébe , amelyet két szakaszban rendeztek meg. Először 20 dalt választottak ki, ebből 15 dalt a zsűri döntése, 5 dalt – köztük a Sparrow-t is – a közönségszavazatok alapján válogattak be. Ez a 20 versenyzőn mérhette össze tudását szombat este produkcióval, és a zsűri döntése alapján 10 dal kerülhetett a döntőbe. Az élőben előadott dalokról Ozana Barabancea, Alexandra Ungureanu, Randi, Cristi Faur és Adrian Romcescu döntött.A következő dalok kerültek a döntőbe:- Alex Parker & Bastien,- Andrei Petruş,- Cream, Minodora, Diana,- Petra,- Kyrie Mendél,- MOISE,- Gabriel Basco,- VANU,- WRS,- Dora Gaitanovici.A döntőbe került 10 dal közül a zsűri március 5-én választja ki azt, aki Romániát fogja képviselni az Eurovíziós Dalfesztiválon, amelyet május 10. és 14. között Torinóban szerveznek meg.