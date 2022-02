A krónikus betegek szervezetének ajánlása: aki veszélyeztetett, az első tüneteknél forduljon orvoshoz!

Az eredmény kézhezvételét követő első 5 napon belül a legalább két kockázati tényezővel rendelkező személyeknek el kell menniük egy COVID-19 vizsgálati és kezelő központba.Jelenleg országszerte több mint 200 ilyen központ van engedélyezve, amelyek listáját az Egészségügyi Minisztérium vagy a CNAS honlapján lehet megtekinteni.A klinikai és laboratóriumi vizsgálatot követően a vizsgálati központok orvosai a betegek számára ambuláns (otthoni) kezelést írhatnak elő, amelyet az egyes betegek klinikai profiljához igazítanak, a betegség súlyosságának és az említett kockázati tényezők fennállásának függvényében.A koronavírus-fertőzés tünetei általában 2-6 nappal az expozíciót követően jelentkeznek, egyes esetekben akár 14 nap után is. A Covid-19 leggyakrabban megfigyelt tünetei: láz vagy hidegrázás, köhögés, légszomj, fáradtság, izom- és testi fájdalom, fejfájás, íz- vagy szagláscsökkenés, torokfájás, orrdugulás, orrfolyás, hányinger vagy hányás, hasmenés. A vírus omikron változatával való fertőzés esetén a kutatások szerint a leggyakoribb tünetek a rhinorrhoea (orrfolyás), fejfájás, fáradtság (enyhe vagy súlyos), tüsszögés és torokfájás.Ma már létezik olyan kezelés, amely megelőzi a szövődményeket és a súlyos állapot kialakulását. ( hotnews.r o, hírszerk.)

A COVID-19-es megbetegedések száma az utóbbi napokban robbanásszerűen megnőtt, és a krónikus betegek, különösen az idősek, továbbra is veszélyeztetettek - figyelmeztet a Krónikus Betegek Szervezeteinek Koalíciója (COPAC), a legnagyobb romániai ilyen profilú szervet. A COPAC képviselőinek üzenete a krónikus betegek számára: "Vizsgáltassa meg magát az első jeleknél, és menjen orvoshoz, ha veszélyeztetett!".