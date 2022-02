1200 éven keresztül működött, most a járvány miatt bezár Anglia legrégibb kocsmája

A Ye Olde Fighting Cocks nevű kocsma 793-tól mostanáig üzemelt. Az üzemeltetőnek most be kell zárnia a helyet, de talán egy új vezetés valamikor majd újra megnyitja az ivót.



Több mint 1200 éve üzemel a hertfordshire-i St. Albansban álló Ye Olde Fighting Cocks, amely a Guiness Rekordok Könyve szerint a legrégebbi kocsma Angliában

, bár van, aki vitatja ezt a címet. Az ivó túlélt több háborút, gazdasági válságot és járványokat is, de a koronavírus miatt most be kell zárnia a jelenlegi tulajdonosának – írja a BBC tudósítása nyomán a HVG , a kocsma jelenlegi üzemeltetője a Facebookon számolt be a döntéséről, és mint elmondta a lapnak, az, hogy órákon belül milyen hihetetlen mennyiségű támogató üzenetet kapott, mindent elmond a hely jelentőségéről. Tofalli azzal indokolta a döntést, hogy a koronavírus-járvány miatt megváltozott üzleti környezetben „szélsőségesen nehéz” volt a kocsmát profitábilisan üzemeltetni, a cégnek pedig pénzügyi értelemben nem volt „védőhálója”.Mondanom sem kell, hogy megszakad a szívem: ez a kocsma sokkal több volt számomra üzleti vállalkozásnál, és megtiszteltetés, hogy akár csak egy ilyen apró szerepet is játszhattam a történetében – írta.Tofalli a BBC-nek elmondta: bár ő mindenképpen félreáll, a tervek szerint egy egyelőre meg nem határozott, későbbi időpontban egy új menedzsment remélhetőleg újranyitja majd a Ye Olde Fighting Cockst.A távozó befektető a BBC-nek azt is elmondta, hogy a bezárás bejelentése után néhány órával már elárasztották a városból és a világ minden tájáról érkező támogató üzenetek."Ilyet még nem láttam" - mondta. "A sok üzenet, amit kaptam, önmagáért beszél. Elképesztő és rendkívül megható volt olvasni, hogy milyen hatással voltunk az emberekre. A közösség fontos részévé váltunk... a család, amit létrehoztunk, hatalmas volt. Én már nem tudom tovább múködtetni a helyet, de gondoskodom arról, hogy az átadás zökkenőmentes legyen, és a szinergia továbbra is fennmaradjon."