Egy kleptomániás papagáj lenyúlta egy túrázó család GoPróját, majd forgatott egy rövidfilmet

GoPro kamerát lopott el egy új-zélandi papagáj, azaz kea, majd magával vitte a Déli-sziget délnyugati csücskén található Fiordland vidéke fölé és lélegzetelállító felvételeket készített – írja a The Guardian.







Aotearoa őshonos hegyi papagájfajtája, a kea, kíváncsi és pajkos természetéről ismert - és arról, hogy pénztárcákat, ékszereket, ebédcsomagokat, ablaktörlőket és egyéb értéktárgyakat lop el a gyanútlan turistáktól és látogatóktól.



A kleptomániás madár a Kepler turistaútvonalon hegyet mászó Verheul családtól ragadta el a GoPrót, amikor kihelyezték a kamerát egy padra, hogy filmezze le a hozzájuk csatlakozó keákat. Egyikük azonban lecsapott az eszközre és elrepült vele. A kamera rögzítette a repülést és a landolást, majd közelről készített felvételeket arról is, ahogy a kea csőrével műanyagarabokat hasít ki belőle.





A család tagjai a madarak hangját követve találták meg végül az elhagyott GoPrót, mely még ekkor is működött. (MTI)

