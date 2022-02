Punxsutawney Phil, a leghíresebb mormota ismét megjósolta, hogy meddig tart a tél

Megérkezett Phil, a pennsylvaniai rágcsáló „mormotanapi” jóslata.



Észak-Amerikából és a világ más tájairól több ezren gyűltek össze a Punxsutawney nevű pennsylvaniai kisvárosban február 2-án pirkadatkor a Gobbler's Knob nevű dombocskán, hogy megnézzék, Phil, a mormota odújából előbújva meglátja-e az árnyékát.

Amint Phil „üzenetét” bejelentették, az összegyűltek kántálva ismételték: még hat hét!

A néphagyomány szerint ha a mormota nem látja meg az árnyékát, korán jön a tavasz.

Tavaly online közvetítették a ceremóniát a világjárvány miatt

, világszerte mintegy 15 ezren követték az eseményt. A Pittsburghtől 105 kilométerre lévő településen 150 kartonfigura helyettesítette a turistákat.

Az 1887 óta vezetett feljegyzések szerint Phil és elődjei több mint százszor jósoltak már hosszú telet.

Watch: Groundhog Punxsutawney Phil saw his shadow and predicted that we're in for six more weeks of winter. https://t.co/EpnhjsWpnt pic.twitter.com/RZd3Goatgf