Háromszéken az idén is megszervezik a #nemluxustáska-kampányt

Az RMDSZ Háromszéki Nőszervezete és az Aktív Nők Egyesülete idén is meghirdeti a Nem luxustáska adománygyűjtési kampányát. Az alapvető tisztálkodási és szépségápolási cikkeket tartalmazó csomagokat február 25-ig várják az RMDSZ négy városi irodájában.



Az RMDSZ Nőszervezete a programot arészeként indította el évekkel ezelőtt. 2019-ben Háromszéken is nagy népszerűségnek örvendett a kampány, közel 150 rászoruló vagy bántalmazott nőnek sikerült ezáltal örömet szerezni. A csomagokat idén is a Kovászna megyei anyás központok valamelyikében menedéket talált nőkhöz, valamint a sepsiszentgyörgyi Máltai Szeretetszolgálat programjaiban részt vevő hajléktalan, nagycsaládos, gyerekeiket egyedül nevelő nőkhöz juttatják el.Fontos, hogy az adományozók egy jó állapotban lévő táskába helyezzék az olyan termékeket, amelyek a mindennapi tisztálkodáshoz szükségesek, például sampon, fogkefe, fogkrém, szappan, kézkrém, ajakbalzsam, kézfertőtlenítő, illetve egy kedves, bátorító személyes üzenetet. Higiéniai okokból elengedhetetlen, hogy a táskába tett termékek újak és bontatlanok legyenek.A program partnere ez alkalommal is az RMDSZ Háromszéki Területi Szervezete.

Az adományokat február 25-ig lehet leadni az RMDSZ sepsiszentgyörgyi (Martinovics Ignác utca 2. szám, Beör-palota első emelete), kovásznai (Szabadság utca 12. szám), kézdivásárhelyi (Apafi Mihály utca 1. szám) és baróti (Szabadság utca, 19-es th., 4B lh.) irodájában, hétfőtől csütörtökig 9-16 óra, pénteken pedig 9-14 óra között.

Mint korábban írtuk , a-kampányt Erdélyben egy marosvásárhelyi egyetemi hallgató,kezdeményezte 2019-ben magyarországi tapasztalati alapján, amit az RMDSZ Nőszövetsége karolt fel, népszerűsített és változtatta országos mozgalommá. (