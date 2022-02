Verbálisan inzultáltak majd megerőszakoltak egy nőt a Facebook metaverzumában

Csoportos erőszak áldozatává vált a metaverzum nevű digitális világban a felület egyik korai felhasználója – tudósít a Vice-ra hivatkozva a HVG. Az eset még tavaly decemberben történt, de csak most került nyilvánosságra egy blogposzt által.



Az áldozat,, egy 43 éves londoni anya ebben arról vallott, hogy egy perc sem telt el a belépést követően, három-négy férfi, illetve azok avatárja zaklatni kezdte. Először verbálisan inzultálták őt, majd csoportosan „megerőszakolták”. Az áldozat állította, az ismeretlenek eközben fotókat készítettek. Amikor pedig szabadulni próbált, az ismeretlenek utána kiáltottak, hogy „ne mondd, hogy nem élvezted”.A nő rémálomként írta le a történteket.A metaverzum a Facebook új, digitális világa lesz, ahol az elképzelések alapján egy második életet lehet majd élni. A felület még nem indult el, de bétaváltozatban már most is létezik.Sajtóhírek szerint a metaverzumban való zaklatás már napjainkban is visszatérő probléma. Az áldozatok azt is kiemelték, hogy ezek az incidensek sokkal megrázóbbak voltak, mint azt bárki hinné. Előfordult ugyanis, hogy a felületen megjelenő avatárok csak bámulták, ahogy társukat megalázzák.A Meta szóvivője,a Vice megkeresésére azt mondta: minden erőszakos cselekményt kivizsgálnak.