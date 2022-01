Joni Mitchell kanadai dalszerző is csatlakozott a Spotify-ellenes mozgalomhoz egy oltásszkeptikus podcast miatt

Joe Rogan tízperces Instagram-üzenetben kért elnézést a Spotifytól, amiért botrányt okozott azzal, hogy félretájékoztatások hangzottak el a podcastjában a koronavíus-járvánnyal kapcsolatban, de fenntartotta, hogy a továbbiakban is terveiben áll olyan vendégeket meghívni a műsorába, akik megosztó álláspontot képviselnek a kérdésben

A napokban a 76 éves Young a streamingszolgáltatótól való kivonulását azzal indokolta , hogy bár támogatja a szólásszabadságot, nem járul hozzá, hogy dalait olyan platformon játsszák, amelyen Joe Rogan oltásszkeptikus influenszer, Joe Rogan podcastjai is hallhatók.Joe Rogan a The Joe Rogan Experience című podcastsorozat házigazdája. A Spotify rendelkezik a műsor kizárólagos jogai felett, melyekért állítólag 100 millió dollárt fizetett 2020-ban és amely a platform legnépszerűbb programjává vált, havi 200 millió letöltéssel.Rogan heves vitákat váltott ki a járványról, az amerikai kormány járványkezeléséről és a vírus terjedését gátló vakcinákról alkotott nézeteivel. Korábban azért bírálták, mert az ivermectin nevű féregtelenítő gyógyszert a koronavírus kezeléseként reklámozta, december végén pedig 1300 tudós és egészségügyi szakember nyílt levélben követelte a Spotifytól , hogy lépjen fel Rogan ellen, akit hazugságok terjesztésével vádolnak.

Joni Mitchell kanadai énekes-dalszerző is csatlakozott Neil Younghoz, aki bojkottálja a Spotify-t, amiért az teret ad a koronavírus-védőoltással kapcsolatos "téveszméknek" - számol be az Euronews.