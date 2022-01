Novak Đoković után Kanye Westet is figyelmeztetik az ausztrálok: csak beoltva turnézhat az országban

„A szabály az, hogy teljesen oltottnak kell lenni. Mindenkire vonatkozik, ahogy nemrég azt láthatták is. Mindegy, ki vagy, a szabály, az szabály. Ha követed őket, jöhetsz. Ha nem követed, nem jöhetsz” – fogalmazott a miniszterelnök.A Sydney Morning Herald iparági forrásokra hivatkozva pénteken írt arról, hogy West turnézni készül márciusban Ausztráliában. A zenész oltási státusza nem ismert, igaz, egy 2021-es interjúban említette, hogy kapott egy oltást.Ausztráliában a lakosság csaknem 85 százaléka legalább egy, csaknem 80 százaléka pedig két oltást kapott, 30 százalékuk túl van a harmadik megerősítő oltáson is. Az elmúlt hetekben azonban az omikron variáns komoly fertőzési hullámot okozott.

