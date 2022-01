Már 47 országban terjed az omikron BA.2-es alvariánsa, amely fertőzőbb az eredetinél

A BA.2 néven ismert alváltozat Európa és Ázsia egyes részein már elkezdte kiszorítani a BA.1-et, vagyis az eredeti omikront - számol be a Reuters nyomán a Hotnews.



Az omikron-variáns alapformáját BA.1-ként jegyzik a szakemberek, és világszerte a szekvenált esetek 98,8%-át tette ki azok közül, amelyeket január 25-én a GISAID nyilvános víruskövető adatbázisában regisztráltak.

Az Egészségügyi Világszervezet szerint azonban több ország is a BA.2 nevű alváltozat növekedéséről számolt be a közelmúltban. A WHO szerint a BA.1 és a BA.2 mellett két másik alváltozat is létezik az Omicron égisze alatt: a BA.1.1.529 és a BA.3.

Genetikailag mindannyian közeli rokonok, de mindegyiknek vannak olyan mutációi, amelyek megváltoztathatják a viselkedésüket.

, a Fred Hutchinson Rákközpont számítógépes virológusa, aki nyomon követte a SARS-CoV-2 evolúcióját, pénteken arról tweetelt, hogy a GISAID adatbázisból származó szekvenálási adatok és az Oxfordi Egyetem Our World in Data projektjének esetszámlálása alapján

a BA.2 a dániai esetek 82%-át, az Egyesült Királyságban 9%-át, az Egyesült Államokban pedig 8%-át teszi ki.



A BA.2 egyik érdekesebb tulajdonsága, hogy hiányzik belőle egy genetikai jellemző, emiatt pedig nehezebb felismerni. Így akadt rá a „lopakodó” név. A kutatók ugyanakkor hangsúlyozták: az alváltozat továbbra is kimutatható a PCR-tesztekkel, az ezzel ellentétes hírek pedig tévesek szerintük. Hozzátették: a BA.2-vel való fertőzés jeleit a házi tesztkészletek is felismerik, azt ugyanakkor már nem tudják megmondani, hogy pontosan melyik változat okozta a fertőzöttséget.

Egyes korai jelentések szerint a BA.2 még fertőzőbb lehet, mint az amúgy is rendkívül fertőző BA.1. Jó hír ugyanakkor, hogy a vakcinák ez ellen is védelmet nyújtanak.

A dán egészségügyi szakemberek becslése szerint a BA.2 az előzetes adatok alapján 1,5-szer fertőzőbb lehet, mint a BA.1, bár valószínűleg nem okoz súlyosabb betegséget.Angliában a 2021. december 27. és 2022. január 11. között az Egyesült Királyság Egészségbiztonsági Ügynöksége (HSA) által végzett kontaktkövetés előzetes elemzése arra utal, hogy a BA.2-vel fertőzött személyek kontaktjai körében a háztartási átvitel magasabb (13,4%), mint a többi omikron-fertőzés esetében (10,3%).

Előfordulhat, hogy 'kétpúpú' lesz az ötödik hullám

Kulcsfontosságú kérdés, hogy a BA.1 hullámban megfertőződött emberek védettek lesznek-e a BA.2 ellen - mondta, a chicagói Northwestern University Feinberg School of Medicine fertőző betegségekkel foglalkozó szakértője.Ez aggodalomra ad okot Dániában, ahol egyes helyeken, ahol a BA.1-es fertőzések száma magas volt, a BA.2-es esetek számának növekedéséről számoltak be - mondta Ozer.Ha egy korábbi BA.1 fertőzés nem véd a BA.2 ellen, "ez egyfajta két púpú hullám lehet" - mondta Ozer."Még túl korai lenne megmondani, hogy ez megtörténik-e" - magyarázta a szakértő.A jó hír az, hogy a vakcinák és az emlékeztető dózisok még mindig "távol tartják az embereket a kórháztól, és nem hagyják meghalni őket" - jelentette ki a szakember. A Sputniknews szerint a BA.2-t tavaly decemberben azonosították Indiában és Dél-Afrikában, mostanra pedig legalább 47 országban bukkant fel. Úgy hírlik, több mint 20 mutációval rendelkezik.