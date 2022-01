Erdélyben sárga, a hegyekben narancssárga fegyelmeztetés van érvényben az erős szél és a viharok miatt

Erdélyben, Moldova északi részén és Olténiában, de a Bánátban és a Kőrösök vidékén is 70 km/h-s széllökések várhatóak vasárnap folyamán, a hegyekben elérhetik a 100 km/h-t is, ezért hóviharok várhatóak és a látási távolságok nagyon le fognak csökkenni.A narancssárga riasztás 21 megyében, 1600 méter fölötti területekre van érvényben, a Keleti-Kárpátokban különösen erős havazás várható. A figyelmeztetések hétfő reggelig vannak érvényben.

Milyen jövőt jósolsz az új nagykoalíciós kormánynak? Szerintem most már kihúzzák a választásokig, hogy ne legyen több válság 62 Legutóbb is csak néhány hónapot bírta az USL-kormány, legfeljebb csak jövő év elejéig tartanak ki 27 A rotációs kormányfői hatalomátadás miatt legkésőbb 2023-ban úgyis összevesznek 145 Az ideológiai ellentétek miatt egy PNL-PSD kényszerházasság biztos nem lesz hosszú életű 83 Szerintem előbb-utóbb tüntetni fognak ez ellen a kormány ellen is 43 Mindenesetre "ionopotchivanocpesede"-koalíciónak kellene hívni :) 117 Nekem már mindegy, csak legyen egy kormányunk 34 Nem sokat gondolkodtam ezen 305