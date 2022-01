Felszentelték a Magyar Unitárius Egyház új püspökét Kolozsváron

2022. január 29-én került sor a Magyar Unitárius Egyház 32. püspökének szentelési ünnepségére. Rácz Norbert Zsolt főjegyző előfohásza után Lőrinczi Lajos közügyigazgató idézte fel, hogy a Zsinat a 2021. július 10-én tartott tisztújító ülésén Kovács István lelkészt választotta az egyház püspökévé hat évre szóló megbízatási időszakra.



A püspökszentelési szertartás rendjén az unitárius egyház lelkészi elöljárói kértek áldást a főpásztor szolgálatára. A püspökszentelést végző személyek:nyugalmazott püspök,főjegyző,közügyigazgató,püspöki helynök, továbbáésesperesek voltak. Az ünnepi momentumot követőenrangidős főgondnok köszöntötte a főpásztort, és felkérte, hogy a szertartásrend értelmében foglalja el helyétszószékén.Az ünnepség istentisztelettel folyatódott amelyben Kovács István a szabadság megélésének lehetőségeiről beszélt. A modern kor szabadságát kereső emberét a példázatbeli tékozló fiúhoz hasonlította, akinek végül egyetlen esélye maradt: visszatérni az atyai házhoz, Isten lelkéhez, ahol a szabadság lakozik, s amelyet ő más helyen keresett. Értelmezése szerint tulajdonképpen a visszatérés az előre vezető irány, mert a haladás útja egyirányú, csak Isten felé járható. "Ezt az előre mutató visszatérést hirdette a reformáció, ezeket az eredeteket kereste Dávid Ferenc a tiszta jézusi kereszténységhez visszatérve. Nem a megalkuvás, nem a tájba simulás, hanem éppen a szabadságkeresés vezet Isten karjaiba. Nem az elszakadásban, hanem a kötődésben kell megélni a szabadságot: az Istenhez, családhoz, barátokhoz, népünkhöz, egyházhoz, szülőföldhöz kötődő szeretetteljes kapcsolatban" – fejtette ki az egyházfő.Az istentisztelet után elsőként Bálint Benczédi Ferenc nyugalmazott püspök szólalt fel, aki beszédében a jézusi gondolattal üzent: „…és ha valaki közületek első akar lenni, legyen mindenkinek a szolgája.” (Lk 10,42) Egy közösség nem azért ruház fel tisztséggel, hogy egymás felett uralkodjunk, hanem hogy a bennünk lévő isteni fénnyel, istenhittel embertársaink szolgálatára, közösségünk gyarapodására legyünk.Őt követően a testvérfelekezetek egyházfői osztották meg gondolataikat. A Gyulafehérvári Római Katolikus Érsekség nevében Kerekes László segédpüspök, a Romániai Evangélikus-Lutheránus Egyház nevében Adorjáni Dezső Zoltán püspök, az Erdélyi Református Egyházkerület nevében Kató Béla püspök, a Romániai Ágostai Hitvallású Evangélikus Egyház nevébenpüspök, a Kolozs-Szamosújvári Görögkatolikus Egyházmegye nevébenpüspök, valamint az Ortodox Egyház részérőlsegédpüspök mondott köszöntőbeszédet., a Magyarországi Református Egyház Dunamelléki Egyházkerületének főpásztora levélben üdvözölte a Magyar Unitárius Egyházat és annak főpásztorát.(lelkész, Amerikai Egyesült Államok) köszöntőbeszéde után az Amerikai Unitárius Univerzalista Egyesület elnöke,üzenetét is tolmácsolta. Az egyházi köszöntők sorát, az Unitárius Lelkészek Országos Szövetsége elnökének beszéde zárta.Magyarország miniszterelnöke,üdvözletétállamtitkár tolmácsolta. Köszöntőjében elhangzott, hogy „a magyarság jövőjét ma is azok a múltjukra, hitvalló őseikre és értékeikre büszke közösségek jelentik, akik a nemzet- és egyházellenes erők nyomásának dacára is ki mernek állni Jézus példájának követése, a teremtett világ, az élet, illetve a család tisztelete, az egyén felelőssége és lelkiismereti szabadsága mellett, miközben erre nevelik gyermekeiket is”., Magyarország Országgyűlésének elnöke videóüzenetében kifejtette, hogy nemzeti közösségünk igazi erejét az jelenti, és egyben az táplálja, ha mindenki számára biztosítjuk a méltóságának, hitének és önazonosságának védelmét, ha mindenki számára biztosítjuk a szülőföldje otthonosságát. Csak ez az erő tesz bennünket alkalmassá a legnehezebb feladatok megoldására, csak az ilyen erő lehet az isteni rend szerinti építő erő. Önmagunk és saját felekezeti, illetve nemzeti közösségeink hitének és önazonosságának megőrzése előfeltétele annak, hogy a nagyobb feladatra is vállalkozhassunk.Ezt követően szólalt felromániai egyházügyi államtitkár.főgondnok a főpásztor családját is köszöntötte. Az ünnepi beszédek sorát, a Sepsiszentgyörgyi Unitárius Egyházközség gondnokának beszéde zárta.Az ünnepi istentiszteleten közreműködött(orgona),(trombita),népdalénekes, a Sepsiszentgyörgyi Unitárius Egyházközség Kriza János Vegyes Dalárdája (karnagy:). Az énekvezéri teendőket(Kolozsvár-Belvárosi Unitárius Egyházközség) látta el, míg a műsorvezetői teendőket(lelkész, Sepsiszentgyörgyi Unitárius Egyházközség),(lelkész, Székelyderzsi Unitárius Egyházközség) látta el.