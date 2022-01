Vasárnap mozgássérült személyek is síelhetnek a Kolozsvár melletti Erdőfelek-sípályán

című kampány kezdeményezője avezette Caiac SMile egyesület.A program keretében vasárnap, január 30-án 12 és 17 óra között négy monosí (ülősí) és a Caiac SMile önkéntesei segítségével a mozgáskorlátozott személyek is megtapasztalhatják a síelés örömét - tájékoztat az egyesület.A szervezők arra kérik a környékbeli mozgássérült-egyesületeket, hogy bátorítsák tagjaikat a programban való részvételre.Az ülősível történő vasárnapi síelésre nem kell előre feliratkozni, sem időpontot kérni - szögezi le az egyesület.A Caiac SMile január 21-e és 26-a között már szervezett egy hasonló akciót Dornavátrán, ahol mintegy 50 mozgáskorlátozott személy részesült a speciális sporteszközökkel való síelés élményében.

