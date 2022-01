Széles körű adománygyűjtési kampány zajlik a székelyföldi tűzkárosultak megsegítésére

Az RMDSZ közleménye szerint az ország legmagasabban fekvő lakott településén tartott kihelyezett frakcióülésen döntöttek arról, hogy valamennyi törvényhozó hozzájárul a kommandói károsultak megsegítéséhez. Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke és a frakciók küldöttsége január 28-án reggel találkoztak a kommandói tűzkárosultakkal, akiknek átadták a több tízezer lejes adományt. Kommandón a vasárnap keletkezett tűzeset következtében öt ház teljesen leégett, háromnak pedig a tetőszerkezete semmisült meg – 19 személy, köztük három gyerek maradt otthon nélkül, mindenük odaveszett.



A kommandoi leégett házak. Fotó: Kovászna Megye Tanácsa

A leégett kidei parókia fölülnézetből. Fotó: Erdélyi Református Egyházkerület

„Ma itt nemcsak az RMDSZ frakciói fogtak össze a kommandói tűzkárosultak megsegítése érdekében, hanem egész Székelyföld, egész Erdély. A pénzre nagy szükség van, hisz anélkül nem lehet új otthona ezeknek az embereknek, de ugyanennyire fontos az is, hogy érezzék, mellettük áll az egész közösség, osztozik a tragédiájukban, és rengeteg ember igyekszik segíteni. Büszke vagyok az erdélyi magyarokra, akik ezúttal is jelesre vizsgáznak összefogásból, nekünk megmutatta a történelem, hogy érdekünk a belső szolidaritás, az egymás iránti felelősségvállalás. A szolidaritás a tettekben mutatkozik meg, közösségünk számtalanszor bizonyította rászoruló tagjainak, hogy számíthatnak rá. Felelősek vagyunk egymásért, ezt érezni és éreztetni kell” – fogalmazott a szövetségi elnök.Kelemen Hunor szerint fontos, hogy a megyei önkormányzat és a helyi politikum mellett a civil szféra is megmozdult, több szervezet indított gyűjtést, hogy segítsen az év leghidegebb időszakában bajba jutott embereken.Kovászna Megye Tanácsa RMDSZ frakciójának kezdeményezésére a megyei tanács tagjai és annak vezetősége fejenként ezer-ezer lejjel támogatják a kommandói tűzeset károsultjait – döntöttek a Szitabodzán megtartott kihelyezett tanácsülésen, még január 27-én, csütörtökön.„Példás összefogás volt tapasztalható a napokban a bajba jutottakért. Intézmények, önkormányzatok, civil és ifjúsági szervezetek, természetes és jogi személyek, politikai szervezetek nyújtottak gyorssegélyt a károsultaknak, meleg ruhákat, meleg ételt és jelentős pénzbeli adományt is. Ilyen hatalmas pusztításnál minden segítségre szükség van. Tekintettel arra, hogy a tűz áldozatainak nincs anyagi lehetőségük mindent a nulláról újjáépíteni, a megyei testület tagjai 32 ezer lejjel járulnak hozzá az új otthonok megteremtéséhez. A munkálatoknak a károk felmérése és a romok eltakarítása után fognak neki, amint az időjárás is engedi. A megyei önkormányzat együttműködik a kommandói helyi tanáccsal és minden technikai, adminisztratív és anyagi segítséget megad annak érdekében, hogy az érintettek élete visszaálljon a normális mederbe” – emelte ki, Kovászna Megye Tanácsának elnöke.Szintén a kommandói tűzvészben kárt szenvedett családok számára szerveznek gyűjtést a sepsiszentgyörgyi új stadionban péntek este sorra kerülő Sepsi OSK - Universitatea Craiova labdarúgó-mérkőzésen.A hírt, Sepsiszentgyörgy polgármestere is megosztotta hivatalos Facebook-oldalán. „Ma este 20.00 órától játsszák az év első hivatalos mérkőzését az új sepsiszentgyörgyi stadionban: a Sepsi OSK ellenfeleként az Universitatea Craiova lép pályára. Amellett, hogy újból hazai pályán szurkolhatunk kedvenc csapatunknak, a ma esti mérkőzésen a Székely Légió adománygyűjtést is szervez a múlt vasárnapi kommandói tűzvész károsultjai részére. Mutassuk meg, hogy összetartó közösség vagyunk, és segítsünk egymásnak az ilyen nehéz pillanatokban is!” – olvasható a polgármester felhívásában.A tűz károsultjainak megsegítésére a Máltai Szeretetszolgálat sepsiszentgyörgyi fiókszervezetének bankszámlájára várják az adományokat: RO60 BRDE 150S V403 4753 1500, a megjegyzésbe azt kell írni, hogy "Donaţie – Comandău" vagy „Adomány – Kommandó”.Emellett az Erdélyi Református Egyházkerület Igazgatótanácsa is gyűjtést indított a leégett kidei parókia megsegítése céljából. Az egyház honlapján elérhető körlevél beszámol arról, hogy január 22-én a Kidei Református Egyházközség lelkészi lakása tűzvész áldozatává vált, és a károk jelentősek a gyülekezet és a lelkipásztori család számára is.Miután Isten áldását kérik azokra, akik a hír hallatán kifejezték szolidaritásukat, együttérzésüket, segítő szándékukat, bejelentik az adománygyűjtő akciót. A parókia helyreállítására szánt adományokat a következő bankszámlák egyikére lehet elküldeni: RO82 RNCB 0106 0266 1004 0028 – RON, vagy RO08 RNCB 0106 0266 1004 0002 – EURO, Swift-kód: RNCB ROB, Számlatulajdonos: Parohia Reformata Chidea.