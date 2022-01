Gravitációmentes tereket létrehozó, alacsony energiaigényű szélcsatornát mutattak be Budapesten

Alacsony energiaigényű függőleges szélcsatornát mutattak be pénteken Budapesten, a magyar innováció a katonai és a polgári oktatás, a sportolás és a szórakozás területén is felhasználható.



A projekt összköltsége meghaladta a 657 millió forintot, ehhez a JÁSZMETÁL-2000 Fémipari Kft. és a Skyward Tunnel Kft. 370 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert el a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból.A fejlesztők tájékoztatása szerint az eszköz célja, hogy a széltérben a gravitációnál nagyobb erő legyen elérhető, így lehetővé váljon az ember lebegése, illetve oktatási, sport vagy művészeti manőverek végrehajtása.A szélcsatornák felhasználási területe széles és jelentős kiaknázatlan lehetőségek rejlenek bennük.A szabadesést szimuláló szélcsatornák egyre népszerűbbek világszerte, a katonai oktatás során a légideszantosok képzésében van jelentős szerepük, a polgári ejtőernyős képzésben hasonló oktatási funkciót tölthetnek be, de a közoktatásban kísérletek is szemléltethetők szórakoztató formában egy szélcsatornában. Használhatók emellett sporttevékenységre, szórakozásra és szerepük lehet sérült emberek rehabilitációjában is. (MTI)Fotó: MTI/Bruzák Noémi