Kannabisszal kísérletezik több tudós, Covid-gyógyszert próbálnak előállítani belőle

A kutatók szerint az előzetes eredményeik arra utalnak, hogy egy ismert, marihuánából származó, nem pszichoaktív vegyület segíthet a COVID-19 megelőzésében vagy kezelésében. Ez azonban további, klinikai vizsgálatokat igényel - írja a Reuters.



A cannabidiol vagy CBD több, a közelmúltban végzett laboratóriumi vizsgálata ígéretes eredményeket mutatott, és emiatt felkeltette a média figyelmét is.Azonban számos más potenciális COVID-kezelés, amely a kémcsövekben ígéretesnek tűnt, végül nem bizonyult hatásosnak a COVID-os betegek számára, miután klinikai vizsgálatok keretében tesztelték ezeket., a Chicagói Egyetem munkatársa vezette azt a csoportot, amely laboratóriumi kísérletek során megállapította, hogy a CBD segít megfékezni a SARS-CoV-2-t a fertőzött sejtekben. "Eredményeink egyelőre nem bizonyítják, hogy ez a betegeknél is működni fog. Eredményeink erős érveket vetnek fel egy klinikai vizsgálat mellett" - mondta.Rosner és munkatársai nagymértékben tisztított CBD kis adagjait használva (amelyek megközelítik azt az adagot, amit súlyos epilepszia kezelésére már engedélyeztek, szájon át szedve) azt találták, hogy a CBD nem akadályozta meg, hogy megfertőződjenek koronavírussal a kémcsövekben lévő sejtek.A szer nem sokkal azután hatott, hogy a vírus behatolt a sejtekbe, és részben az interferon gyulladáskeltő fehérjére gyakorolt hatásán keresztül megakadályozta, hogy a vírus elkezdjen szaporodni. A Science Advances című szaklapban megjelent beszámoló szerint hasonló hatást észleltek a fertőzött egerekben is.Amikor súlyos epilepsziában szenvedő felnőttek egy csoportját vizsgálták, a kutatók azt találták, hogy azoknál, akik a jóváhagyott CBD-gyógyszert szedték, alacsonyabb volt a COVID-19 aránya. De kis számú beteg megfigyelése nem ad meggyőző információt. Erre csak a randomizált klinikai vizsgálatok képesek, mondta Rosner."Tudom, hogy az üzenetemet az emberek nem szívesen hallják meg" - mondta, kifejtve, hogy a tetrahidrokannabinol (THC - a marihuána azon összetevője, amely a kábulatot okozza) kis dózisai nem tartották távol a vírust a sejtektől, és nem akadályozták meg a szaporodását sem."Nemcsak hogy a THC nem működött, de a CBD-vel való kombinálás megakadályozta a CBD működését" - mondta Rosner.Egy másik kutatócsoport nemrég a Journal of Natural Products című folyóiratban számolt be arról, hogy a CBG és a CBDA nagy dózisban megakadályozza a koronavírus sejtekbe való betörését.az Oregoni Állami Egyetemről a Reutersnek elmondta, hogy a csapata által tesztelt dózisok nem voltak mérgezőek a sejtekre. Viszont az még nem egyértelmű, hogy a hasonlóan nagy dózisok biztonságosak lennének-e az emberek számára."A lehető legalacsonyabb, ám hatásos dózist szeretnénk" - mondta Rosner, a lehetséges mellékhatások miatt, mivel a gyógyszer a májban szűrődik ki.A csapata által tesztelt CBD több mint 98%-os tisztaságú volt, míg a kereskedelmi termékek tisztasága ennél jóval alacsonyabb. "Az embereknek nem szabadna elrohanniuk, és a kedvenc gyógyszertárukból beszerezniük a CBD-t" - mondta.A CBD-termékek számos formában széles körben elérhetővé váltak, és - gyakran klinikai vizsgálatokból származó bizonyítékok nélkül - a fájdalom és különféle betegségek gyógyszereként hirdetik őket.

A koronavírussal és a CBD-vel kapcsolatban embereken is folytatnak kisebb kísérleteket

Az egyik befejezett vizsgálatban brazil kutatók 105 enyhe vagy közepesen súlyos COVID-19-ben szenvedő beteget osztottak be véletlenszerűen, hogy 14 napon keresztül CBD-t vagy placebót kapjanak a szokásos ellátás mellett. A Cannabis and Cannabinoid Research című szaklap októberi jelentése szerint a CBD-nek nem volt látható hatása.Az izraeli Sheba Medical Centerben végzett vizsgálatban a kutatók enyhe lefolyású koronavírusban szenvedő betegeknek véletlenszerűen CBD-t vagy placebót adnak.A szintén izraeli Rabin Medical Centerben folyó, korai szakaszban lévő vizsgálat célja, hogy a CBD hatását súlyos vagy kritikus állapotban lévő betegeknél teszteljék., a tanulmány vezetője azonban a Reutersnek elmondta, hogy a résztvevők toborzása nehéz volt, mivel a jelenlegi, omikron által kiváltott koronavírushullám "többnyire enyhe vagy közepesen súlyos betegséget okoz".Rosner csoportja felvetette egy klinikai vizsgálat lehetőségét, amely a COVID tünetmentes vagy enyhe eseteire összpontosítana. Közben aggódik amiatt, hogy a kannabinoidok potenciálját túlértékelő médiajelentések arra késztetik az embereket, hogy CBD-vel próbálják gyógyítani magukat, hogy ne használjanak maszkokat, és hogy kerüljék a vakcinákat."Szeretnénk kihangsúlyozni, hogy a kannabinoidok egy bizonyos dózisa hasznos, de jelenleg a vakcinák által kiváltott antitestek és antitest-gyógyszerek sokkal hatékonyabbak a fertőzés blokkolásában" - tette hozzá a kutató.