Kezdődik a Farkas utca felújítása Kolozsváron

"Szerdán, január 26-án indulnak a felújítási munkálatok a Farkas/M. Kogălniceanu utca Színház/Emmanuel de Martonne utca és a református templom közötti szakaszán. A munkálatok során az Egyetem/Universităţii utca és a környező utcák is rendre megújulnak. A Farkas utcai munkálatok a páratlan számú házsor mentén kezdődnek, a munkálatok alatt itt tilos lesz a parkolás, az itt levő parkolóhelyeket felszámoljuk."A Farkas utca és környékének felújítása során kivágni, illetve ültetni tervezett fák ügye élénk vitát váltott ki, erről itt számoltunk be részletesen.

Milyen jövőt jósolsz az új nagykoalíciós kormánynak? Szerintem most már kihúzzák a választásokig, hogy ne legyen több válság 57 Legutóbb is csak néhány hónapot bírta az USL-kormány, legfeljebb csak jövő év elejéig tartanak ki 27 A rotációs kormányfői hatalomátadás miatt legkésőbb 2023-ban úgyis összevesznek 135 Az ideológiai ellentétek miatt egy PNL-PSD kényszerházasság biztos nem lesz hosszú életű 77 Szerintem előbb-utóbb tüntetni fognak ez ellen a kormány ellen is 42 Mindenesetre "ionopotchivanocpesede"-koalíciónak kellene hívni :) 114 Nekem már mindegy, csak legyen egy kormányunk 34 Nem sokat gondolkodtam ezen 286