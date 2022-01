Náci karlendítéssel pózolt Auschwitzban, letartóztatás lett a vége

A 29 éves holland nő Auschwitz-Birkenauban, az egykori haláltábor „Arbeit macht frei” felirata előtt pózolt férjének, azonban később azt nyilatkozta, hogy a mozdulat csak „rossz vicc” volt a részéről.Nem ez volt az első eset, hogy letartóztattak valakit azért, mert náci propagandát terjesztett Lengyelországban, ahol a megnevezett bűncselekményért akár két év börtönbüntetést is kiszabhatnak az elkövetőkre. Náci karlendítésért 2013-ben két török diák kapott egyenként fél év börtönbüntetést és három év felfüggesztettet.Az auschwitz-birkenaui megsemmisítő tábort Németország 1939-ben hozta létre Dél-Lengyelországban, ahol több mint egymillió embert végeztek ki. A tábort és a még életben maradt foglyokat a szovjetek szabadították fel 1945-ben.

