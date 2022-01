417 km/órával száguldott egy német autópályán egy cseh milliárdos, a miniszter is megszólalt (videó)

A száguldásról készített filmecskét feltöltötte a Youtubera, hogy borzonghassanak a békésen autózni vágyok, és hogy irigykedhessen a többi sebességmániás. A felvételt 2 hét alatt 6,6 millióan tekintették meg.A német közlekedési miniszter sem hagyta szó nélkül, hogy Passer lényegében gyorsulási pályának használja a német utakat. "Elítélem az olyan viselkedést, mely veszélyezteti a közlekedők biztonságát. A KRESZ szabályait mindenkinek be kell tartania. Az, hogy egyes autópálya szakaszokon nincs sebességkorlát, nem jelenti azt, hogy mindenki annyival száguldozhat, amennyivel akar" - mondta.

