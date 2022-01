Erdélyi Nők a Szülésért: ne az anyatejes táplálás rovására alakítsák a romániai családpolitikát!

Ezért, a teljesség igénye nélkül, egy ilyen, a gyermeket nevelő családok helyzetén javítani akaró javaslatcsomagnak kiemelten kell fókuszálnia a következőkre is:- ingyenes, korszerű, minden anya számára hozzáférhető szoptatási tanácsadás biztosítása,- nemzetközileg akkreditált, szakképzett szoptatási segítők (IBCLC laktációs szaktanácsadók, La Leche Liga-tanácsadók) helyszíni kiszállásának támogatása,- szoptatással kapcsolatos képzések anyáknak és a velük kapcsolatba kerülő egészségügyi személyzetnek,- káros kórházi protokollok (elsősorban az anya-baba szeparáció) felszámolása, helyettük a baba- és anyabarát jó nemzetközi gyakorlatok meghonosítása,- gyermekágyas segítők, perinatális szaktanácsadók, dúlák, bábák szakmája gyakorlásának támogatása, ehhez a megfelelő jogi keret megteremtése,- anyatejbankok létesítése,- anyatej-adományozás ösztönzése.Mozgalmunk több száz tagjának tapasztalatát közvetítve kijelenthetjük, hogy a romániai kórházakban és más egészségügyi/szociális intézményben tápszer- és cumisüvegreklám fogadja az anyákat, miközben a szoptatás támogatása legfeljebb csak nyilatkozatok szintjén történik, hiányos vagy teljesen hiányzik. Ez nincs így jól" - áll a közleményben. Az Erdélyi Nők a Szülésért mozgalom célja , hogy tematizálja a szülés és gyermekágyas időszak nőket, gyermekeket és egész családokat érintő problémáit, megoldásokat javasoljon, és hozzájáruljon az evidencián és korszerű ismereteken alapuló szülészeti ellátás elterjedéséhez Erdélyben is. A mozgalomhoz itt lehet csatlakozni.

Az anyák nagy többsége, amennyiben szoptatási nehézség esetén megfelelő szaksegítséget kap, sikeresen tudja szoptatni gyermekét. Bár jelen pillanatban a szoptatásnak kedvezőtlen társadalmi körülmények, a megfelelő információkhoz való hozzáférés hiánya, a szoptatás kezdetét megalapozó kórházi jó gyakorlatok alkalmazásának elmaradása (aranyóra, rooming-in), a korszerű szoptatási tanácsadáshoz való hozzáférés korlátozottsága miatt továbbra is nagyon alacsony Romániában a kizárólagosan szoptatott kisbabák aránya,

Az anyatej-helyettesítő tápszerek indokolt esetben életmentőek lehetnek, és sok kisbabának biztosítják a fejlődésükhöz szükséges megfelelő táplálékot anyatej hiányában, ezért az áfacsökkenések javaslatát üdvözöljük. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmet arra, hogy a tápszerek a legtöbb esetben nem nélkülözhetetlenek egy kisbaba felneveléséhez, ha az anya szoptatási törekvéseit megfelelően támogatja a környezete.Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) ajánlásai szerint

minden, a családokat érintő közpolitikai döntéscsomag kidolgozási folyamatába szükséges bevonni azokat is, akikért elviekben készül.

Az Erdélyi Magyar Néppárt nagyváradi politikusai a napokban bejelentették, felkérték az Erdélyi Magyar Szövetség parlamenti képviselőit (az RMDSZ-frakció tagjait, Zakariás Zoltán t és Kulcsár-Terza József et), vizsgálják meg annak a lehetőségét, hogy "egy törvénymódosító javaslattal a tejpor és pelenka ÁFÁ-ját a jelenlegi 9%-ról és 19%-ról 5%-ra csökkentsék" - derül ki az EMNP közleményéből . A közleményben a "kisgyermek-nevelésben nélkülözhetetlen terméknek" nevezik a tápszert és a pelenkát, amelyekre havonta két gyermek esetében akár 1000 lejt kell költeniük a családoknak.