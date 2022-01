Kolozsvári Yuppitól székelyföldi lovasterápiáig: itt vannak a MOL Gyermekgyógyító új győztesei!

A MOL Románia és A Közösségért Alapítvány közzé tette a MOL Gyermekgyógyító 13. pályázati kiírásának eredményeit: 17 pályázatnak nyújtanak 400.000 lej támogatást emocionális terápiák és pszichoszociális beavatkozások megvalósítására - jelentették be.



A támogatásból 17 civil szervezet részesül, amelyek 678 gyermeknek és hozzátartozóiknak szerveznek terápiás foglalkozásokat.A MOL Gyermekgyógyító program keretében 13 év alatt összesen 246 pályázat nyert támogatást közel 4,5 millió lej értékben, 13.000 gyermek és serdülő életminőségének javítására.„Az elmúlt 13 évben a MOL Gyermekgyógyító egy rendkívül összetett programmá nőtte ki magát, és általa minden évben számos gyermeknek és családnak sikerül reményt nyújtani. A MOL Románia nagyon sok barátra tett szert a program révén, és megismerte a bátorság, a megküzdés és a túlélés példaképeit egyrészt a gyermekek, másrészt pedig a fogyatékos vagy beteg gyermekekkel foglalkozó szakemberek személyében. A MOL Románia továbbra is a közösségek elkötelezett partnere marad, és folytatja az egészségügyet, az oktatást, a sportot és a környezetet érintő társadalmi felelősségvállalási programjait” – nyilatkozta, a MOL Románia ügyvezető igazgatója.A 2021. szeptemberében meghirdetett kiírásra 49 civil szervezet nyújtott be pályázatot. A civil szervezetek fogyatékkal élő, krónikus beteg vagy súlyos betegségekből lábadozó gyermekeknek és serdülőknek biztosítanak pszichoszociális beavatkozásokat, emocionális- és művészetterápiás tevékenységeket.

Összesen 18 megyéből érkeztek pályázatok, 37 egyesület korábban is pályázott a programban. A nyertes pályázatok megvalósítására 2021. december és 2022. augusztus között kerül sor.

A nyertes egyesületek Bukarestből, illetve Bákó, Bihar, Giurgiu, Hargita, Ilfov, Kolozs, Kovászna, Maros, Szatmár, Szeben és Szilágy megyéből valók. A nyertes pályázatok megvalósításában a célkitűzéseknek, illetve a célcsoport igényeinek megfelelően a következő módszereket alkalmazzák: művészetterápiás technikák (ének és zene, mozgás és tánc, modellezés, rajz, festészet, Metamorphoses meseterápia, terápiás mesék, illetve ezek különböző kombinációi); játékterápiás technikák (sandtray play, bábozás és bohócok alkalmazása, szerepjátékok, gyermek pszichodráma); foglalkozásterápia (szenzoros integráció, multiszenzoriális játékok, kalandterápia, TUSMA módszer); állat-asszisztált terápiák (lovasterápia, kutyaterápia).„A fogyatékossággal élő és beteg gyermekeket segítő civil szervezetek is nehéz időszakot tudnak maguk mögött; 2020-2021-ben számos kihívással szembesültek, és sajátos tapasztalatokat szereztek. Voltak olyan egyesületek, amelyek csökkentették, de egyesek kénytelenek voltak teljesen felfüggeszteni tevékenységüket. A tavalyi kiírásban legtöbb hét hónapra terjedhetett ki a pályázatok megvalósítása, idéntől azonban ez az időszak ismét kilenc hónap: 2021. december – 2022. augusztus. Idén szeptemberben a nyertes egyesületek ismét egy konferencia keretében mutatják be az elért eredményeket. A beteg és fogyatékos gyermekekkel foglalkozó civil szervezettel tartjuk a kapcsolatot, azokkal is, amelyek csökkentették vagy megszakították a tevékenységüket, folyamatos tájékoztatást biztosítunk az elkövetkező kiírásokon való részvétel érdekében.” – nyilatkozta, A Közösségért Alapítvány ügyvezetője.Kolozs megyéből a Kozmutza Flóra Egyesület és a Yuppi Tábormozgalom Egyesület nyert támogatást; a gyergyószentmiklósi Salvator Alapítvány és a marosvásárhelyi Patadallam Egyesület lovasterápiás foglalkozásokat fog szervezni fogyatékkal élő gyermekek számára; a sepsiszentgyörgyi Vízalatti Kutatások Központja a TUSMA módszert (hidroterápiás és zeneterápiás elemek kombinációja), valamint imaginációs technikákat alkalmazva fogyatékkal élő gyemekek életminőségének javítását tűzte ki célul. A nyertes szervezetek teljes listája megtalálható a www.molromania.ro és a www.pentrucomunitate.ro honlapokon. (