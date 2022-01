Szerdán ismertetik a Cotroceni-palotában az országos rákellenes tervet

A 17 órakor kezdődő eseményen Klaus Iohannis államfő is részt vesz.Az Európai Bizottság tavaly februárban hozta nyilvánosságra az európai rákellenes tervet, amelyhez 4 milliárd eurót rendelnek a különféle megelőzési, kutatási és kezelési programok finanszírozására, a daganatos betegségek korai felismerésének elősegítésére.A román parlamentben munkacsoportot hoztak létre az európai tervnek a hazai jogrendbe történő átültetése érdekében.A jelenleg érvényben levő országos onkológiai program keretében az egészségbiztosítási pénztár részben támogatja a daganatos betegségek kezelését és a vizsgálatokat, illetve néhány szűrőprogramot.

