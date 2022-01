Hóviharok is várhatók a Déli-Kárpátokban és a Kárpát-kanyarban

A szél erősödésére figyelmeztető előrejelzéseket bocsátott ki kedden az Országos Meteorológiai Szolgálat.



Ezek szerint kedden 10 órától 20 óráig elsőfokú (sárgajelzésű) szélriadó van érvényben az ország keleti, központi, illetve helyenként a déli és délkeleti részében, valamint hegyvidéken. A Déli-Kárpátokban, különösen a magaslatokon a hóviharokat is okozó légmozgás sebessége a 90-110 kilométert is elérheti óránként.Moldvában óránként 85 kilométeres, Erdélyben, Dobrudzsában, Olténia déli részén és helyenként Munténiában 55-60 kilométeres sebességgel fúj a szél.A meteorológusok szerint szerdán 20 órától csütörtök 8 óráig szintén elsőfokú szélriadó lesz érvényben a Déli-Kárpátokban és a Kárpát-kanyarban. A magaslatokon a hóviharokat is okozó légmozgás sebessége a 90-110 kilométert is elérheti óránként.