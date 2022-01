Felfüggesztették a jelenléti oktatást a kolozsvári Református Kollégiumban

Online oktatásba tért át a kolozsvári Református Kollégium, miután a mai nappal már összesen 7 pedagógus és kb. tíz diák fertőződött meg koronavírussal – tudtuk meg az iskolaigazgatójától, Török Zoltántól.



Megkeresésünkre a Református Kollégium igazgatója elmondta, miután a tanintézmény több oktatója és diákja is megfertőződött, úgy döntöttek, hogy erre a hétre nézve ideiglenesen felfüggesztik a jelenléti oktatást az intézményben. Online oktatásban viszont folytatják.„Reméljük, hogy ennél nagyobb gócpont most már nem alakul ki az iskolában” – tette hozzá gócponttal kapcsolatos érdeklődésünkre az igazgató.A volt tanfelügyelőhelyettes szerint, ha helyettesítő tanárokkal pótolták volna a megbetegedett tanárokat, az óra nem lenne olyan hatékony, mint azokkal a pedagógusokkal, akikkel elkezdték felvenni a tananyagot. Így azonban az órák 95 százalékát meg tudják tartani online, mivel az oktatók állapota nem súlyos. Legfeljebb tantervi módosításokra és hosszabb szünetekre lesz szükség.A szakosztályok és az óvoda működése azonban jelenléti oktatással folytatódik, ott ugyanis más pedagógusok tanítanak.Jövő héten akár már újra jelenléti oktatással folytathatják a diákok, ha azt a járványügyi helyzet is megengedi a kolozsvári oktatási intézmények számára.Mivel a román fejedelemségek Moldva és Havasalföld egyesülését ünnepli Románia, ezért a hétfői (január 24.) szabadnapot követően leghamarabb kedden mehetnek ismét iskolába az 5-8-as és 9-12-es diákok.Az ország négy városában 10 fölé emelkedett vasárnap az ezer lakosra számított új koronavírusos megbetegedések elmúlt két hétben jegyzett száma. A közegészségügyi igazgatóság jelentése szerint Kolozsvár jelenleg 11.77 ezreléken áll. Kolozs megye szintén vörös zónának számít a maga 8.37 ezrelékével.