Otthon issza kómásra magát több millió brit

Angliában nyolcmillió ember olyan sok bort, sört vagy röviditalt fogyaszt otthon, amely már káros az egészségére.



Az egészségügyi fejlesztésekkel és az egészségügyi ellátások terén tapasztalható egyenlőtlenségekkel foglalkozó hatóság (Office for Health Improvement and Disparities - OHID) adatai szerint megnövekedett azok száma, akik már veszélyes mennyiségű alkoholt fogyasztanak - írja a The Guardian.Bár az adatok Angliára vonatkoznak, a jelenség Nagy-Britannia egész területén megfigyelhető., a brit pszichiáterek kollégiumának elnöke szerint a növekedésért részben az a felelős, hogy az emberek a koronavírus-járvány alatt otthon kezdtek inni, az iszogatás pedig ezért órákkal tovább tart, mint ha egy pubban töltenék az időt.A YouGov brit közvéleménykutató cég felmérései szerint Anglia felnőtt lakosságának 18,1 százaléka növekvő vagy magas kockázatot jelentő mennyiségű alkoholt ivott a 2021 októberéig tartó három hónapban.Ez jóval magasabb érték, mint a a járvány előtti időből származó 2020. februári adat: akkor 12,4 százalékra, azaz 6 millió emberre volt ez érvényes. 2019 októberében 11,9 százalék, mintegy 5 millió ember ivott ennyit.A brit állami egészségügyi szolgálat (NHS) egy felnőttnek hetente legfeljebb 14 egységnyi alkohol fogyasztását javasolja.Sinclair szerint a legutóbbi adatok alapján kétszer annyi férfi iszik veszélyes mennyiségű alkoholt, mint nő. Emellett azt is sugallják a felmérések, hogy sokan még mindig küzdenek a pandémia okozta bizonytalanságérzettel és szorongással, míg másoknak szokásává vált az alkoholfogyasztás.Sokan még nem jutottak el arra a szintre, hogy észrevegyék, problémájuk van. Az otthoni ivás órákon át eltarthat, és az emberek nem tartják számon, mennyit ittak.Sinclair kiemelte: a páciensek sokkal súlyosabb állapotban kerülnek kórházba, sokan a delirium tremens, azaz súlyos alkoholmegvonásos tünetegyüttes állapotában érkeznek és az intenzív osztályra kerülnek. "Több embert láttam ilyen állapotban a járvány alatt a kórházunkban, mint az azt megelőző hat évben összesen" - fogalmazott Sinclair. Michal Jarmoluk képe a Pixabay -en.