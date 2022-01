Lefejeztek egy kopasz férfit Mozambikban, mert azt hitték, arany van a koponyájában

A vásárlónak azonban nyoma veszett, ezért a támadók az áldozat fejét Muandiwa városában eldobták.Egyes mozambikiak úgy vélik, hogy a kopaszok fejében aranyat lehet találni. Ezt a hipotézist néhány évvel ezelőtt, Zambezia tartomány rendőrfőnöke is felvetette.Az első hasonló lefejezések 2017-ben történtek Zambezi tartomány Milange körzetében. Annak idején a mozambiki rendőrség arra figyelmeztetett, hogy a kopasz férfiak rituális gyilkosságok áldozatai lehetnek, azt követően, hogy öt hasonló gyilkosság történt, az áldozatok pedig mind kopasz férfiak voltak.A BBC mozambiki tudósítója,szerint a rendőrség úgy véli, hogy a boszorkánymesterek terjesztik azt, hogy egyes emberek koponyájában arany van, annak érdekében, hogy rávegyék ügyfeleiket, hogy fejeket hozzanak nekik. "Indítékaik a babonákban és a helyi kultúrában gyökereznek - a helyi közösség úgy véli, hogy a haj nélküli férfiak gazdagok" - mondta akkor Dias parancsnok.Mozambikban, Malawiban és Tanzániában gyakori a testrészekkel való kereskedelem, ahol úgy tartják, hogy ezek gazdagságot vagy szerencsét hozhatnak a szerelemben. Az albínók testrészei különösen keresettek.

Milyen jövőt jósolsz az új nagykoalíciós kormánynak? Szerintem most már kihúzzák a választásokig, hogy ne legyen több válság 50 Legutóbb is csak néhány hónapot bírta az USL-kormány, legfeljebb csak jövő év elejéig tartanak ki 24 A rotációs kormányfői hatalomátadás miatt legkésőbb 2023-ban úgyis összevesznek 119 Az ideológiai ellentétek miatt egy PNL-PSD kényszerházasság biztos nem lesz hosszú életű 65 Szerintem előbb-utóbb tüntetni fognak ez ellen a kormány ellen is 38 Mindenesetre "ionopotchivanocpesede"-koalíciónak kellene hívni :) 97 Nekem már mindegy, csak legyen egy kormányunk 27 Nem sokat gondolkodtam ezen 242