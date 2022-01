Szélvihar és havazás várható az ország nagy részén

Viharos erejű szélre és havazásra figyelmeztető első- (sárga jelzésű) és másodfokú (narancssárga) előrejelzéseket adott ki hétfőn az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM). A riasztások az ország nagy részét érintik.



A prognózis szerint hétfő délután 4 órától kedd reggel 8 óráig rossz időre figyelmeztető másodfokú riasztás lesz érvényben a Déli-Kárpátok és a Kárpát-kanyar magaslatain, a Keleti-Kárpátok északi részében és helyenként az Erdélyi-szigethegységben, ahol a széllökések sebessége meghaladhatja a 110-140 kilométert óránként. Havazni is fog, és a szél miatt hóviharok keletkeznek.A meterorológusok szerint ugyanakkor hétfőn 10 órától 16 óráig az ország legnagyobb részében felerősödik a szél, Olteniában, Erdélyben, Moldvában, a Körös-vidék északi részében és Muntenia délnyugati felében az 55-70 kilométer/órás sebességet is meghaladhatja a légmozgás sebessége. A hegyvidék alacsonyabban fekvő területein 70-90 kilométer/órás sebességgel, az 1500 méter fölötti régiókban azonban 90-110 kilométer/órás sebességgel fújhat a szél, és hóviharok várhatók. A délutáni órákban a mérsékelt havazás kiterjed az ország teljes északnyugati területére és a hegyvidék egyes részeire.Egy másik, rossz időre figyelmeztető elsőfokú riasztás a hegyvidéket, illetve Erdélyt, Moldvát és Oltenia déli részét érinti, és hétfő délután 4 órától kedd reggel 8 óráig lesz érvényben. A meteorológusok szerint heves szélre és mérsékelt havazásra kell számítani. A hegyekben a légmozgás sebessége elérheti a 80-110 kilométert óránként, a többi területen pedig a 65-70, elszigetelten pedig a 80 kilométert óránként.Az ország többi részében is előfordulhatnak hevesebb széllökések, főként a kora esti órákban és az éjszaka első felében.A meteorológusok szerint a szeles idő a keddi nap folyamán is kitart, emiatt egy harmadik elsőfokú riasztást is kiadtak. Ez kedd reggel 8 és este 8 óra között lesz érvényben az ország keleti és középső részében, és helyenként a déli és a délkeleti országrészben, illetve hegyvidéken is. A Déli-Kárpátokban a légmozgás sebessége elérheti a 90-100 kilométer/órát, Moldvában a 85 kilométer/órát, Erdélyben, Dobrudzsában, Oltenia déli részében és helyenként Munteniában pedig az 55-60 kilométer/órát.