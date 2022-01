Körbeérte a Földet a tongai vulkánkitörés okozta lökéshullám

Magyarországon és Romániában is érzékelhető volt a Tonga közelében történt tenger alatti vulkánkitörés okozta légköri nyomásváltozás - jelentették meteorológusok.



A magyarországi Országos Meteorológiai Szolgálat vasárnap a Facebook-oldalán felidézte, szombaton helyi idő szerint a késő délutáni órákban (magyarországi idő szerint kora reggel) a Csendes-óceán nyugati részén fekvő - Magyarországtól mintegy 17 ezer kilométerre lévő - Tonga-szigetek térségében vulkánkitörés történt, amely miatt szökőárriadót is elrendeltek. A vulkán hamufelhője 20 kilométeres magasságba tört, hatalmas robaját több mint ezer kilométeres távolságban is hallották.

A hirtelen kialakuló légköri nyomáshullám körbeérte a bolygót, így a Föld minden egyes pontjában érzékelték. A meteorológiai szolgálat azt írta: a magyarországi mérőállomások is regisztrálták a hirtelen bekövetkező nyomásváltozást.

"A nyomási zavar az összes állomáson átment, jellemzően 0,5 és 1 hektopascal közötti változásokat okozva, egy-két helyen azonban több mint 1 hektopascalos változást produkált".A meteorológiai szolgálat érdekességként azt is kiemelte, hogy mivel a lökéshullám két irányból érte el Magyarországot, így kétszer figyelhető meg a mérésekben a zörej.A Hunga-Tonga-Hunga-Ha'apai vulkán kitörése szökőárhoz (cunami) vezetett Tongán. A Csendes-óceáni Szökőárjelző Központ (PTWC) vasárnap fújta le a szökőárriadót.A romániai meteorológusok is regisztrálták a lökéshullámot a meteoroloógiai állomásokon, írja az observatornews.ro . Kiemelik: a lökéshullám kevesebb mint 24 óra alatt érte körbe a Földet. Szentegyházi meteo állomás népszerű szakmai oldalon több posztban is ír a működtető meteorológus a jelenségről.