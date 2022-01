Régi-új álhír terjed Romániában a svájci kórházi ágyakon fekvő próbababákkal

Egy újabban (is) terjedő álhír leplezéséről tájékoztatott a romániai hivatalos oltáskampány tájékoztató oldala, a RO-Vaccinare, ami szerint olyan fotó terjed az online térben, amelyek azt hivatott bizonyítani, a kórházakban nincsenek is betegek, az ágyakban próbababák fekszenek.



Képernyőmentés az álhír megosztásáról. Fotó: via verificat.afp.com

A terjedő fotón politikusok látogatnak egy olyan kórházi környezetet, ahol az ágyakban valóban próbababák fekszenek.A kép 2022. január 10-én bukkant fel Romániában, és alig egy nap alatt többezerszer felhasználó osztotta meg a közösségi média oldalakon, a kísérőszövegek és kommentek alapján azzal a céllal, hogy leleplezzék a 'kormány azon manipulációját', elhitesse az emberekkel, hogy valóban van 'Covid-19 világjárvány'.„A kórházak manökenbabákkal és a kormány idiótáival vannak tele” – olvasható a kép leírásaként.Az álhírt terjesztő felhasználókat egyáltalán nem zavarja, hogy a kép nem Romániában készült, nem romániai politikusok vannak rajta, nem is mostani fotó és nem is kórházban készült.A fotón valójában egy svájci egészségügyi asszisztensképző iskolában készült, amelyet az ottani egészségügyi miniszter látogatását örökítette meg két évvel ezelőtt. Az egészségügyi próbababák pedig azért fekszenek az ágyban, mert különböző egészségügyi beavatkozásokat és eljárásokat gyakorolnak rajtuk a tanulók, például intubálást és újraélesztést.A fotó kontextusából kiemelt terjedése csak most érte el Romániát, pedig már 2020 végétől számtalan országban terjedt, például az AFP 2021 januárjában már több spanyol és német megosztást ellenőrzött a kép terjedése miatt.Valójában jelenleg Svájcban éppen az ötödik járványhullám tombol, a napi esetszámok előzmény nélkül magasak, az utóbbi napokban napi 32 ezernyi új megfertőződési esetet is regisztráltak. Az országban csak az idén 1,5 millió embernek kapta el a Covid-19 megbetegedést, és 12 ezer elhalálozás történt. A svájciak 67 százaléka vállalta már a második oltást is, és 22 százalékuk már az emlékeztető oltást is megkapta. Január 14-én az ottani kórházak 80 százalékát terhelte le a hullám miatti megbetegedések aránya.A RO-Vaccin felhívja a nyilvánosság figyelmét, hogy az álhírek terjedése ellen mindenki tehet valamit, jelenteni lehet a megosztásokat, illetve a virálisan terjedőket érdemes a tény-ellenőrzéssel foglalkozó sajtóügynökségnél ellenőrizni és jelentei a verificat.afp.com/contact vagy verificat@afp.com elérhetőségeken.