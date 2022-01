Ferenc pápa Elvis Presley-t és Edith Piafot is hallgat

A pápa az elmúlt kilenc évben 1728 CD-vel és 19 bakelitlemezzel gyarapította a vatikáni lemezgyűjteményt, nagy zenekedvelő hírében áll. Ravasi szerint Ferenc pápa több műfaj iránt is nyitott, gyűjteményében egyaránt szerepelnek Kzysztof Eugeniusz Penderecki lengyel zeneszerző művei, Elvis Presley énekelte gospelek, olasz operák, tangószerzemények, és Edith Piaf slágerei is.Az egyházfő Ravasi hivatalának ajándékozta a Buenos Aires-i operaház felvételeinek gyűjteményét, Wolfgang Amadeus Mozart összes művét 200 CD-n, Johann Sebastian Bach alkotásai közül a Máté-passió, a Goldberg-variációk és a kantáták felvételeit. A bíboros szerint a pápa „szenvedélyesen követi” Richard Wagner munkásságát is.Ferenc pápa elődjéről, XVI. Benedekről köztudott volt, hogy kiválóan zongorázott, és mindenekelőtt Antonio Vivaldi, Johann Sebastian Bach és Wolgang Amadeus Mozart műveit szerette. II. János Pál pápa a 2000-es jubileumi szentév alkalmából egy lemezt is kiadott Abba Pater címmel, melyen a lengyel pápa énekelt.

Ferenc Pápa a komolyzene mellett Elvis Presley és Edith Piaf slágereit is előszererettel hallgatja.

Kedden lemezboltban látták, csütörtökön már azt is tudjuk: nem csak a komolyzenét szereti.