Ember legyen a talpán, aki megmondja, hány gyerekekkel született több 2021-ben Marosvásárhelyen, mint egy évvel korábban

A marosvásárhelyi önkormányzat tájékoztatása szerint a 4104 kiállított anyakönyvi kivonatból 1927 készült kislánynak, míg 2177 kisfiúnak. A legnépszerűbb keresztnevek a következőket említették: a fiúknál Andrei, Bence, Balázs, Matei, Filip, Dávid és Zalán, míg a lányoknál Zsófia, Maria, Sofia, Réka, Nóra és Irina.2021-ben összesen 701 esküvő volt Marosvásárhelyen, míg 210 esetben külföldön bejegyzett házasságot írtak át a román anyakönyvekbe. Az tájékoztatás szerint összesen 167 esetben kérték azt hivatalosan, hogy magyar nyelven történjen a polgári házasságkötés. A 911 anyakönyvezett házasság jóval több, mint ahányat 2020-ban bejegyeztek. Tavalyelőtt 654 házasságkötést anyakönyveztek.Ugyanakkor 4009 halálesetet jegyeztek be 2021-ben, amiből 76 esetben külföldön elhunyt személy halotti bizonyítványát honosították. Összesen 396 halálesettel regisztráltak többet 2021-ben, mint 2020-ban, ami elég jelentős számú növekedését mutatja az haláleseteknek, de más városok korábbi összesítéséből kiindulva ez nem lehet már meglepetés.

Összesen 3525 újszülött születését regisztrálták 2021-ben Marosvásárhelyen, és 4104 születési bizonyítványt állítottak ki összesen - derül ki a polgármesteri hivatal tájékoztatásából. Bár tavaly is megkérdeztük a hivatalt, akkor nem érkezett válasz a kérdésünkre, ezért a Zi de zi tavalyi összesítését vesszük alapul , amiből annyi derül ki, hogy 2020-ban összesen 3785 születési bizonyítványt állított ki, tehát 319-cel kevesebbet, mint 2021-ben. Ebből 3312 olyan volt, amelyet a szülők a kisbaba születését követő 30 napon - ennyi a törvényes előírás - belül anyakönyveztek; 155 esetben a román állampolgárság megszerzése után állítottak ki a bizonyítványt; míg 83 esetben úgynevezett külföldi születési bizonyítvány átírása után állítottak a hazai okmányt; 7 esetben örökbefogadás után, míg 227 esetben a 30 napos törvényes időszak után állítottak ki. Ezek alapján nem nagyon lehet pontosan megállapítani, hogy hány újszülöttet regisztráltak 2020-ban, de valószínűleg valamivel kevesebbet, mint 2021-ban. Szatmárnémetihez hasonlóan Marosvásárhelyen sem készül összesítés az újszülöttek nemzetiségéről, szemben mondjuk Kolozsvárral vagy Nagyváraddal .