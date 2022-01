A csomagtartóban vitte tesztelni fiát egy texasi tanárnő, hogy ne kapja el tőle a Covidot

Csomagtartójában szállította kamaszkorú fiát a Covid-tesztre egy texasi tanárnő - írja a Daily Star.



A 41 éves Sarah Beam a csomagtartóba rakta a 13 éves fiút, mivel ő maga nem akarta elkapni a vírust, így vezetett vele a houstoni drive-thru tesztelési pontra a rendőrségi jelentés szerint.A szemtanúk az északkelet-houstoni Ken Pridgeon stadion előtt különös hangokat hallottak kiszűrődni Beam autójából, amikor beállt a tesztponthoz. Bevin Gordon, a helyszínen lévő menedzser nyittatta ki a nővel a csomagtartót, ahol rátalált a fiúra.Beam ekkor elmagyarázta, hogy a fiának pozitív lett az otthoni Covid-tesztje, és azért hozta magával, hogy megerősítse a diagnózist, a csomagtartóba pedig azért tette, nehogy ő maga is elkapja a vírust.Az asszonynak ezek után elmagyarázták, hogy amíg nem ülteti be az autóba a fiát, addig nem tudják letesztelni. A nő ugyan engedelmeskedett, ám ekkorra az adminisztrátorok már kihívták a rendőrséget.“Soha nem hallottam róla, hogy bárkit a csomagtartóba tegyenek, mert bármire pozitív lett a tesztje” - mondta Richard Standifer őrnagy a texasi rendőrségtől, hozzátéve: ha a nő karambolozott volna, a fiú súlyosan megsérülhetett volna.Beam jelenleg is a Cypress Falls középiskola tanára, most a szabadságát tölti. Az ügyet követően kiskorú veszélyeztetéséért letartóztatták.