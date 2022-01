A BioNTech, új rendszerével akár percek alatt megállapítják, mennyire veszélyes egy új koronavírus-variáns

Az új számítási módszer a fertőzött embereknél talált új koronavírus-mutációk genetikai szekvenálási adatait elemzi, és a cégek közleménye szerint "napokon, olykor perceken belül" képes megbecsülni, hogy mekkora kockázatot jelent az új mutáns. A metódusnak az(vagyis a korai figyelmeztető rendszer) nevet adták.Az EWS a közlemény szerint azonnal bevethető, amint elérhetővé válik egy új variáns mintája. A számítási módszer prediktív elemzéssel dolgozó MI-algoritmusokat ereszt rá a vírus fehérje-tüskéjének szerkezeti modelljére, és elég gyorsan jelez, ha aggodalomra okot adó mintát talál.A közlemény szerint a próbaidőszakban az EWS több mint 90 százalékos pontossággal jósolta meg, hogy az egyes új variánsokat az Egészségügyi Világszervezet (WHO) aggodalomra okot adónak vagy megfigyelésre érdemesnek kategorizálja, és a jóslatokat átlagosan két hónappal a WHO-ítélet előtt hozta meg. Az omikron-variánsról már ugyanaznap megállapította, hogy magas kockázatú, amikor a minta hozzáférhetővé vált.

Új eljárást fejlesztett ki a BioNTech és a brit InstaDeep nevű startup, mellyel rövid időn belül megállapítható, hogy egy új koronavírus-variáns mennyire veszélyes. A két cég kedden, közös közleményben jelentette be a vívmányt, a HVG ismertette a lényeget.