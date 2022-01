Kovid a neve, de nem vírus, viszont virális

"A nevem Kovid és nem egy vírus vagyokMy name is Kovid and I'm not a virus ()" - írta még 2020 februárjában Kovid Kapoor a Twitterén, ami azóta is rögzített poszt a profilján. És valószínűleg még nem is sejtette, hogy a dolgok az akkor tapasztaltnál csak rosszabbra fognak fordulni. Kovid Kapoor - és más Kovidok - megváltozott életéről most a The Washington Post írt cikket, ami csak rátett egy lapáttal.



For my 30th bday, my friends ordered a cake - and Amintiri automatically assumed that it's some kinda joke, and it should be spelled with a C not a K. 🎂 pic.twitter.com/3jrySteSbC — Kovid Kapoor (@kovidkapoor) January 5, 2022

At Starbucks, the guy handing me the coffee pointed out the name to everyone else and they burst out laughing - I mostly use a fake name now. ☕️ pic.twitter.com/79STYv2uG6 — Kovid Kapoor (@kovidkapoor) January 5, 2022

My friend @UddhavParab263 had made some kickass memes for me, some time back - now would be the perfect time to share these! 😅😅



(PS: DMs open for more memes and jokes 😂) pic.twitter.com/XmqFnwdzST — Kovid Kapoor (@kovidkapoor) January 7, 2022

az indiai Bengaluru városában élő férfi, a szanszkrit eredetű neve pedig azt jelenti, hogy tanult személy. A név szerepel a védikus irodalomban is, többek között egy Hanumán istennek szentelt imában. A név azonban teljesen új értelmet nyert a járvány idején, ami jelentősen megváltoztatta a Kovid nevű emberek életét, rendszeres humorforrásá váltak. Néhányan a közösségi médián kapcsolatba is léptek egymással, hogy együtt megvitassák és panaszkodjanak az élményeikről."Teljes őrület volt" - mondta Kapoor a The Washington Postnak a járvány kitörése utáni időszak tapasztalatairól, aki két éve rendszeresen azzal viccelődik, hogy ő biza már 1990 óta pozitív. Mosolyogták már meg a repülőterén, amikor megnézték az útlevelét. A Google is próbálta már "kijavítani" a nevét. Amikor pedig a barátai tortát rendeltek a 30. születésnapjára, a cukrász azt írta rá, "Boldog születésnapot, #covid-30". A cukrász azóta is kéri az elnézést, és bocsánatkérő tortát is készített már.A saját beszámolója szerint számtalanszor viccelt a saját nevével a Twitteren és az Instagrammon az elmúlt két évben, de csak azután kapta fel a média a történetét, hogy a legutóbbi Srí Lanka-i utazásáról megosztott néhány apró élményt."Este megosztottam a tweetet, kaptam néhány lájkot, majd elaludtam, és másnap reggel arra ébredtem, hogy az emberek kapcsolatba akarnak lépni velem – egy rakás lájkot és retweetet kaptam, amire nem számítottam" - írja az oldalán. A nap előrehaladtával a története pedig egyre népszerűbb lett, amit az is segített, hogy megosztott néhány fotót az elmúlt két év apró vicces eseményeiről."Az élet adott nekem (és másoknak) egy savanyú citromot" - írta Kapoor a Twitteren. "Úgy döntöttem, hogy mindenkit megviccelek, és limonádét készítek belőle. A vicces és egyben szomorú ebben az, hogy életem hátralévő részében, még több citrom lesz" - mondta. Amióta virális lett a története nemcsak a The Washington Post írt róla, állítása szerint az elmúlt napban 5 élő televíziós bejelentkezése szerte a világon, és több, mint 20 rádióinterjút adott, és számtalan olyan nyelven jelent meg cikk róla, amit el sem tud olvasni (például ez is).Amikor 2020 februárjában az egészségügyi világszervezet a SARS-CoV-2 vírus által kiváltott betegség nevéről döntött,, a szervezet főigazgatója azt mondta, hogy olyan nevet kellett találni, amely nem utal sem földrajzi névre, sem állatra, sem egyénre, sem embercsoportra, ugyanakkor könnyen kiejthető és a betegséggel kapcsolatba hozható. Úgy néz ki, hogy a WHO-nak nem sikerült minden feltételnek megfelelnie."Az első év elég vicces volt" - mondta az amerikai lapnak az indiai Indore városban élő. Állítása szerint mostanában már nem szívesen nem használja nyilvánosan a nevét, inkább a férje nevét vagy valami becenevet használ - a KJ iniciálét vagy a Kokót -, hogy ne keltsen feltűnést. Pedig állítása szerint büszke volt a nevére, amelyet az apja választott számára.Fontos megjegyezni, hogy a Covid-19 nem a vírus neve, hanem a SARS-CoV-2 vírus által okozott betegségé, de valószínűleg nem Kovid Kapoor volt az egyetlen, aki 2020 februárjában még nemigazán vágta a különbséget.