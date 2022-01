Itt az új Megy ez! videó a stílusalakzatokról

Közzétették a legújabb videót a Megy ez! projekt Youtube-csatornáján. Mi a különbség a narrátor és a szerző között? Mik azok a stílusalakzatok, szóképek, és hogyan használjuk őket? Tavi egyszerűen elmagyarázza a legújabb Megy ez! videóban.



Nemcsak az 8.-os román képességvizsgára való felkészülésben segítenek ezek a nyelvlecke videók, de bárki számára hasznos lehet, akinek szüksége még van egy kis gyakorlásra. Az eddigi 10 videót is megtaláljátok a Youtube-on vagy a Facebookon is , és többek között a részes esettről, a határozott névelőről, a tárgyesetről vagy a visszaható igékről is tanulhattok belőle.