73 éves korában elhunyt Kelemen Atilla volt RMDSZ-es parlamenti képviselő

A 73 éves Kelemen Atilla halálhírét a Maros Megyei Ebtenyésztők Egyesülete jelentette be szombaton, amelynek alapító tagja és tiszteletbeli elnöke volt – közölte az Agerpres szombaton.Kelemen öt képviselői mandátumot szerzett, 2016-ig volt tagja a román parlamentnek. 1996 és 2004 között az RMDSZ képviselőházi frakciójának vezetője volt. 2007-ben, Románia uniós csatlakozását követően európai parlamenti képviselő volt. Emellett versenybíró volt a Nemzetközi Kinológiai Szövetség keretében, volt a Román Állatorvosi Kamara alelnöke, a Román Lovasszövetség alelnöke és a JokeyClub Románia tagja.

Milyen jövőt jósolsz az új nagykoalíciós kormánynak? Szerintem most már kihúzzák a választásokig, hogy ne legyen több válság 34 Legutóbb is csak néhány hónapot bírta az USL-kormány, legfeljebb csak jövő év elejéig tartanak ki 22 A rotációs kormányfői hatalomátadás miatt legkésőbb 2023-ban úgyis összevesznek 80 Az ideológiai ellentétek miatt egy PNL-PSD kényszerházasság biztos nem lesz hosszú életű 52 Szerintem előbb-utóbb tüntetni fognak ez ellen a kormány ellen is 34 Mindenesetre "ionopotchivanocpesede"-koalíciónak kellene hívni :) 73 Nekem már mindegy, csak legyen egy kormányunk 21 Nem sokat gondolkodtam ezen 175