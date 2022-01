Egy youtuber megcsinálta a valóságban a Squid Gamet, és közel 200 millióan nézték meg

– pont ennyi volt a Nyerd meg az életed nézettsége Netflixen, amivel a platform történetének legjobb eredményét érte el. MrBeast videójának megtekintésszáma jelenleg 195 milliónál jár, míg a nézettségi listáját azóta megreformáló Netflix adatai szerint az eredeti sorozatot a bemutatóját követő 28 napban több mint 1 milliárd 650 millió órát nézték az előfizetők.MrBeastnek a szereplők jelmezeit, a díszleteket, sőt, nagyrészt magukat a játékokat is sikerült lemásolnia,

A Nyerd meg az életed (Squid Game) 2021 egyik legnézettebb sorozata volt – a brutális kegyetlenségű koreai túlélődráma igazi popkulturális szenzációvá vált, és rengetegen próbáltak meg profitálni belőle. A sikerhullám meglovagolásában azonban alighanem egy MrBeast nevű youtuber ment a legtovább: 456 indulóval megrendezte a túlélőshowt a valóságban is – természetesen halálesetek nélkül –, az utolsó állva maradt versenyző pedig 456 ezer dollárt (több mint 145 millió forintot) nyerhetett.

Mr. Beast a világ egyik legnépszerűbb youtubere, aki az elmúlt években a platform vetélkedő-királyává vált. Nyerd meg az életed (Squid Game)-adaptációja nemcsak költségvetésben veszi fel a versenyt az eredeti Netflixes sorozattal, hanem nézettségben is. A sikersztorit a Magyar Narancs szúrta ki .