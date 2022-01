Közel kétmillió román állampolgár ünnepli pénteken a névnapját

A lakosság-nyilvántartó hivatal adatai alapján több mint 1,34 millió férfi és 652.086 nő viseli ezt az utónevet.A leggyakoribb a Ioan, 456.834 romániai lakost hívnak így. Gyakori még a Ion (347.224), Ionuţ (358.401), Ionel (136.460), Ionică (4512), Ioniţă (1921), Ivan (6939), Jan (4597), Jean (3471) és a Nelu (20.547).A nők esetében a név legelterjedtebb származéka a Ioana, 389.418 romániai nőt hívnak így. Kedvelt a Ionela (147.788), Oana (72.196), Ionica (19.380), Ionelia (6792), Ionuţa (578), Jana (4908), Nela (10.892) és az Onuţa (134) is.

