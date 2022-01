Golden Globe 2022: világsztárok és közönség nélkül rendezik meg idén a díjátadót

A Hollywoodban akkreditált külföldi tudósítók szervezetének (HFPA) közleménye a koronavírus-járvány terjedésére hivatkozott a visszafogott díjátadót magyarázva. A közlemény arról is beszámolt, hogy a díjátadón résztvevőktől a belépéshez nemcsak oltási igazolást, hanem egy 48 óránál nem régebbi negatív tesztet is kérnek. A vendégeknek maszkot kell viselniük, és távolságot kell tartaniuk a ceremónia helyszínéül szolgáló bálteremben.A Variety szerint a Golden Globe-gála szervezőinek nem sikerült meggyőzniük egyetlen nagy hollywoodi sztárt sem, hogy részt vegyen a díjátadó ünnepségen, amely eddig hagyományosan a filmes díjszezon nyitánya volt. A 79. Golden Globe-díj jelöltjeit decemberben hozták nyilvánosságra. A legtöbb, 7-7 jelölést a filmes mezőnyből Jane Campion A kutya karmai között című westernje és Kenneth Branagh Belfast című önéletrajzi ihletésű filmje kapta, a tévésorozatok közül pedig az HBO Utódlás című produkciója esélyes a legtöbb, öt díjra.

