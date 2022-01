WHO: Enyhébb ugyan az omikron a deltánál, de ettől még veszélyes lehet

A tünetek enyhébbek, de a magasabb fertőzésszámok miatt így is túlterhelheti az egészségügyi rendszereket az omikron-variáns miatti hullám. A súlyos tünetekkel kezeltek között világszerte 80 százalék az oltatlanok aránya.



A koronavírus jóval fertőzőbb omikron mutációja lehet, hogy kevésbé súlyos tüneteket okoz a globálisan domináns delta variánsnál, mégsem minősíthető enyhének

- közölték csütörtökön az Egészségügyi Világszervezet (WHO) tisztségviselői Genfben., a WHO klinikai kezelésekért felelős vezető tisztségviselője szerint az eddigi vizsgálatok azt mutatják, hogy az először Dél-Afrikában novemberben azonosított vírusmutáció kisebb kockázatot jelent a delta variánsnál, legalábbis ami a kórházi kezelések szükségességét illeti. Genfi sajtótájékoztatóján Diaz elmondta: úgy tűnik, hogy az omikron vírusmutáció kevésbé vezet súlyos lefolyású megbetegedéshez a fiatalabb, illetve az idősebb korosztályokban., a WHO főigazgatója szintén a sajtótájékoztatón kijelentette: az omikron ettől még nem tekinthető "enyhének", mivel világszerte rekordokat dönt a fertőzöttek száma, most emiatt túlterheltek az egészségügyi ellátórendszerek.

A WHO főigazgatója ismételten a rendelkezésre álló vakcinák arányosabb globális elosztását sürgette

. Mint mondta, a jelenlegi gyártási kapacitásokat figyelembe véve, 109 ország nem fogja tudni teljesíteni a WHO idén júliusra kitűzött célját, azt, hogy a világ lakosságának 70 százalékát teljes körűen beoltsák.A főigazgató beszélt arról is, hogy a december 27. és január 2. közötti héten az újonnan diagnosztizált fertőzöttek száma 71 százalékkal, 9,5 millióra gyarapodott. Hangsúlyozta, hogy ilyen mértékű emelkedést korábban nem tapasztaltak. Mint mondta, azon

a héten Észak- és Dél-Amerikában megkétszereződött, míg Európában 65 százalékkal lett több az új esetek száma

. Az adott időszakban 41 ezer halálesetet is regisztráltak. Mindemellett a hiányos tesztelés miatt a valós számok jóval nagyobbak lehetnek - tette hozzá., a WHO egyik tanácsadója pedig arról számolt be, hogy

36 országban az átoltottság aránya még a tíz százalékot sem érte el. Hozzáfűzte, hogy világszerte a súlyos tünetekkel kezelt páciensek 80 százaléka nincs beoltva.