Százmillió forinttal támogatja a magyar kormány a székelyföldi lovassportot

Potápi elmondta: a program keretében Székelyföld valamennyi bejegyzett lovas egyesülete kétmillió és hétmillió forint közötti támogatáshoz jut, melyből olyan fejlesztéseket végezhet el, amelyekre önerőből csak két-három év alatt lett volna lehetősége. Azt is hozzátette: a támogatás - reményei szerint - hosszú folyamat első lépése.fotó: Székelyföldi Lovas Ünnep Facebook oldal

A székelyföldi lovassport százmillió forintos támogatását jelentette be csütörtökön egy Homoródfürdőn tartott lovas fórumon Potápi Árpád János , a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára.