A Google Maps segítségével bukkantak rá egy 20 éve rejtőzködő maffiózóra

Nem csak címek megkeresésére és műholdfelvételek böngészésére jó a Google térképszolgáltatása, hanem évtizedek óta körözött bűnözők felkutatására is. A szicíliai maffia egyik rettegett vezetőjét ugyanis úgy sikerült lefülelnie a rendőrségnek, hogy találtak róla egy felvételt a Google Maps-en.



A vállalat képalkotó autója egy Madrid melletti kisvárosban, Galapagarban készített a régóta körözött Gioacchino Gamminóról, amelyen az látszik, ahogy a férfi egy bolt előtt beszélget egy másik férfival

'How did you find me?' Convicted murderer Gioacchino Gammino ended up in Spain after fleeing Italy two decades ago - but eagle-eyed detectives tracked him downhttps://t.co/tqhvNPKTFi