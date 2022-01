Letaszították a trónról a Bencét és a Hannát Sepsiszentgyörgyön

2021-ben 402 sepsiszentgyörgyi gyermek született, 19 kisbabával kevesebb, mint 2020-ban - tájékoztat Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatalának sajtóosztálya. Itt egy táblázat néhány erdélyi város adataival:



A sepsiszentgyörgyi megyei kórház szülészeti osztályán 2021-ben összesen 1 088 szülést jegyeztek, ami 344-el több, mint 2020-ban. Nem meglepő a jelentős emelkedés, 2020-ban a járvány miatt több hónapig zárva volt a kórház szülészeti osztálya, akkor nagyon sok kismamát irányítottak például Kézdivásárhelyre szülni. Ez meg is látszik a tavalyi kézdivásárhelyi adatokon. És értelemszerűen a tavalyelőttihez képest tavaly jelentősen csökkent azoknak a gyermekeknek a száma, akik más településen születtek, de sepsiszentgyörgyi lakóhellyel rendelkeznek. Míg 2020-ban 173 ilyen újszülöttet jegyeztek, addig 2021-ben csupán 33 gyermek született más város kórházában.Az 1088 újszülöttből 369 rendelkezik sepsiszentgyörgyi lakhellyel, és 719 kisbabát Sepsiszentgyörgyön anyakönyveztek, de más településen van a lakóhelyük. A születések száma májusban volt a legmagasabb 156 újszülöttel, és áprilisban volt a legalacsonyabb, amikor 106 kisbabát jegyeztek be.A kisfiúk körében a legnépszerűbb keresztnév a Dávid volt, ezt a nevet 9 alkalommal választották, az Ábel és az Ákos keresztneveket pedig 7-7 alkalommal. A kislányok esetében a Nóra és a Lara nevek voltak a legelterjedtebbek, előbbit 7 alkalommal, utóbbit 5 alkalommal választották a szülők. A tavalyi összesítés szerint még a Bence, a Máté és a Krisztán volt a szentgyörgyiek kedvenc fiúneve. Akkor a Dávid csak a negyedik helyre szorult. A kislányok esetében a Hanna és az Anna volt tavalyelőtt a legnépszerűbb, meglepő is, hogy most kimaradtak a tavalyi topból, mert évek óta töretlennek tűnt a népszerűségük. Székelyudvarhelyen és Kolozsváron tavaly is ezek voltak a kedvenc lánynevek . A Lara keresztnév már tavaly is topban volt Sepsiszentgyörgyön, a Nóra megjelenése sem teljesen váratlan, bár tavalyelőtt kiszorult a leggyakrabban választottak közül, de azért még divatosnak számít. Ugyanakkor fontos megjegyezni, hogy a tavalyi összesítés a 2020-ban Sepsiszentgyörgyön anyakönyvezett adatok alapján készült, tehát nem csak a sepsiszentgyörgyiek alapján.A Személyi Nyilvántartó Osztály adatai szerint 2021-ben 198-an házasságkötés volt Sepsiszentgyörgyön. Ez egyelőre meg sem közelíti a járvány előtti házasodási számokat, viszont magasabb, mint tavalyelőtti szám. 2020-ban összesen 241 házasságkötést jegyeztek be (ebből 153-at kötöttek helyben - nyilván ehhez kell hasonlítani a friss adatokat - és 88-at külföldön). 2019-ben 486 házasságkötést regisztráltak (ebből 271-et kötöttek a városban, 215-öt külföldön megkötöttet ismertek el). 2018-ban összesen 387 házasságkést anyakönyveztek (ebből 287 volt helyi, illetve 100 máshol megkötött).Tavaly 1317 elhalálozást jegyeztek a Sepsiszentgyörgyön, ami nagyjából 200-zal több, mint amit 2020-ban regisztráltak. Tavalyelőtt összesen 1113 haláleset volt a megyeszékhelyen, 2019-ben 1036. Erről is van egy ábra:fotó: gridkid