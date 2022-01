Alig született több magyar gyerek tavaly, mint tavalyelőtt Kolozsváron

Akárcsak tavaly, a legnépszerűbb magyar név a lányoknál a Hanna (11) volt, de az Anna (9), a Nóra (9), a Vivien (8) és az Emma (6) is az élmezőnyben szerepelt. A magyar fiúnevek körében az Ádám (15), a Dominik (12) és az Áron (9) a három dobogós, de a Noel és a Zalán (8) a Márk és a Máté (7-7), az András, a Dávid és a Kristóf (6-6) is népszerű névnek számított.A román nemzetiségű gyerekek esetében a lányoknál a Maria (685), a Sofia (151) és az Ana (151), a fiúk esetében pedig az Andrei (309), a Matei (245) és az Alexandru (241) lett a legnépszerűbb név.Tavaly összesen 7575 gyereket anyakönyveztek Kolozsváron, 305-tel többet, mint 2020-ban. 2042 pár kötött házasságot, jóval többen, mint 2020-ban, amikor 1711 pár mondta ki az igent. 2021-ben 5825 személy hunyt el, a 2020-as 5063 elhalálozáshoz képest. Tavaly közjegyző előtt 42 pár vált el, 26-tal kevesebb, mint 2020-ban.

Milyen jövőt jósolsz az új nagykoalíciós kormánynak? Szerintem most már kihúzzák a választásokig, hogy ne legyen több válság 28 Legutóbb is csak néhány hónapot bírta az USL-kormány, legfeljebb csak jövő év elejéig tartanak ki 21 A rotációs kormányfői hatalomátadás miatt legkésőbb 2023-ban úgyis összevesznek 67 Az ideológiai ellentétek miatt egy PNL-PSD kényszerházasság biztos nem lesz hosszú életű 50 Szerintem előbb-utóbb tüntetni fognak ez ellen a kormány ellen is 31 Mindenesetre "ionopotchivanocpesede"-koalíciónak kellene hívni :) 64 Nekem már mindegy, csak legyen egy kormányunk 20 Nem sokat gondolkodtam ezen 156