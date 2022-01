Havazott a Szaharában és Szaúd-Arábiában

A hó vasárnap esett le és a nap végére már el is olvadt, igaz helyenként a hótakaró elérte a 40 centimétert is.A TSA algériai hírportál szerint ezzel már két egymást követő évben esett hó az afrikai sivatagban, ahol az elmúlt 37 évben mindössze négy alkalommal fordult elő ilyesmi.Szaúd-Arábiában Tabuk városában esett a hó. Az Arab-félszigeten elhelyezkedő ország északnyugati részén. Igaz, 2500 méteres magasságban örvendhetnek a helyiek az idei első hónak, de ez igencsak ritka jelenségnek számít.A havat hamar eltakarta egy újabb réteg homok, ezért az internet népe a jól ismert tiramisu süteményhez hasonlította a látványt.

Sand covering the snow in Saudi Arabia 🤯 pic.twitter.com/NqBHaCyYfR

