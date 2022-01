Covid és az influenza együttes fertőzésére bukkantak Izraelben: ez a „flurona”

Szokatlan tünetekkel találkoztak egy izraeli kórház orvosai: együttesen volt jelen egy terhes nő szervezetében a covid 19 és az influenza vírusa. Már neve is van a tünetegyüttesnek: „Flurona”-nak nevezték el.



A fiatal nő, akit a Petach Tikva-i Beilinson Kórházba szállítottak be, nem volt beoltva, és a kórházi vizsgálatok kimutatták az influenza és a Covid 19 kórokozóinak együttes jelenlétét. A Mirror híradása szerint koronavírus és az influenza keveréke, a Flurona első esetét egy fiatal terhes nőnél találták Izraelben. A kórházban végzett elemzés során az asszonyt a két fertőzésre együttesen pozitívnak találták – számol be a sajtó.A nő viszonylag enyhe tünetekkel jelentkezett, amelyeknek fő jellemzője volt, hogy “légzési nehézséget okoztak”. Az izraeli egészségügyi minisztérium már vizsgálja a két fertőzés kombinációját, hogy kiderítse, okozhat-e súlyosabb betegséget.Izraeli szakértők most azt nyilatkozták, hogy több másik beteg is elkapta együttesen két vírust, de teljes részletességgel még nem diagnosztizálták jelenlétüket.“Tavaly nem voltam tanúja influenza megbetegedéseknek terhes nőknél vagy szülés közben” – közölte az eset kapcsánprofesszor, a kórház nőgyógyászati ​​osztályának igazgatója, ám „egyre több influenzás terhes nőt veszünk fel az osztályra” – tette hozzá. – “A helyzet attól válik összetetté, hogy a két vírus hasonló tünetekkel jelentkezik, igy határozottan nagy kihívás egy olyan nővel foglalkozni, aki lázas a szüléskor” – zárta nyilatkozatát.