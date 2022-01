Többen összekaptak az 1-es országúton, miközben dugóban várakoztak

A hírtelevízió közlése szerint az incidens nem egyedi: a hétvégén hasonló, kisebb tömegverekedés volt szintén az 1-es (DN1) országúton, a Sinaiahoz közeli Poiana Țapuluion.A hétfői összetűzés végül odáig fajult, hogy más autósok a 112-es segélyhívón kihívták a rendőrséget, akik utólag, a forgalomban azonosították az illetőket.A rendőrség közlése szerint egy 26, 28 és 42 éves sofőr, illetve egy 28 éves utas ellen büntetőeljárást indítottak erőszak elkövetése miatt, ugyanakkor provokáció és nyilvános téren történő botrányos viselkedés miatt is eljárás indult ellenük.

A Prahova-völgyben, az ünnepi periódus után már hagyományosnak számító forgalmi dugók miatt több sofőrnek is elfogyhatott a türelme, ezért történhetett, hogy Comarnic településnél többen összeverekedtek, mert egyikük nem adott elsőbbséget - számolt be az esetről a Digi24 .