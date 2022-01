Brit kutatók szerint az omikron nem támadja annyira a tüdőt, viszont sokkal fertőzőbb

, a University College London virológusa szerint az omikron nagy valószínűséggel kevésbé veszélyes az egészségre, mint a korábban felfedezett és elterjedt variánsok. Abban viszont nincs kérdés szerinte, hogy az újfajta vírusváltozat több sejtet tud megtámadni.Az említett hat kutatás egyikét a liverpooli Molekuláris Virológiai Kutatóközpont végezte. Ők azt találták, hogy az omikronnal fertőzött egerek tüdeje kevésbé károsodott a megfigyelési időszak alatt, nem veszítettek annyi súlyt, emellett a tüneteik is enyhébbek voltak, mint más törzseknél. (Az eredményeket egyelőre nem ellenőrizték külső csoportok.)A szakértők szerint a kedvező eredmények ellenére nem szabad lazítani a védekezésen, mert az omikronról továbbra sem tudunk eleget, a variáns pedig továbbra is veszélyt jelenthet azokra, akik valamilyen egészségügyi problémával küzdenek.

hat különböző tanulmány is arra jutott, hogy a Dél-Afrikából származó variáns elsősorban a felső légutak sejtjeit támadja, nem pedig a tüdő mélyén lévőket.

A témában készült új vizsgálatok eredményeit a The Guardian cikkét a HVG foglalta össze. Az összegzés szerint