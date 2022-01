Szétverték a szilveszteri bulira kibérelt villát, majd eltűntek

Egy bukaresti szilveszteri parti annyira jól sikerült, mintha nem az év végét, hanem a világvégét szerették volna emlékezetessé tenni a bulizók, akik módszeresen szétverték a kibérelt villát.



A bukaresti ingatlan tulajdonosa az Observator News riporterének elmondta, hogy az év utolsó napján keresték meg azzal az ajánlattal, bérelje ki az ingatlanját egy szilveszteri bulira. Örömmel fogadta el az ajánlatot, 3500 lejért adta ki a villát.Másnap azonban azzal szembesült, hogy a kialkudott összegnek a tízszerese sem volna elég ahhoz, hogy helyrehozza a kárt. A 25-30 fős társaság az alkohol mellett nagy valószínűséggel kábítószerrel is igyekezett feldobni a hangulatot,sőt a tulajdonos szerint macsétákkal és kardokkal verték szét a bútorzatot, a falakat, festményeket, tévékészülékeket.A tulajdonos szerint a rombolás akkor lett totális, amikor a társaság tagjai rájöttek, hogy a villában biztonsági kamerák vannak felszerelve. Ekkor betörtek az irodájába, hogy megsemmisítsék a felvételeket, illetve magukat a kamerákat is szétverték.Ezt követően eltűntek, a szétvert helyszínre először a takarítónő érkezett meg, aki azonnal értesítette a rendőrséget. A rendőrök egy egész napon keresztül helyszíneltek, bizonyítékokat és ujjlenyomatokat gyűjtöttek, hogy be tudják azonosítani a rombolókat.Erre azért is szükség van, mert a tulajdonos hiába próbálta felhívni a társaság tagjait, nem érte el őket. Ennek nyomán feljelentést tett, a rendőrség pedig rongálás miatt indított nyomozást.A keletkezett kár a tulajdonos szerint mintegy 20-30 ezer euró.