Meghibásodott a távhőhálózat, papot hívtak, hogy megoldja a problémát

A távhőszolgáltató-hálózat súlyos meghibásodása miatt három napja fűtés nélkül maradt a Gorj megyei Motru város mintegy 15 ezer lakosa. Az Europa FM tudósítása a fűtés és meleg víz nélkül maradt lakásokban nagyjából a kintihez hasonló a hőmérséklet.



A meghibásodás több közintézményt, köztük az iskolát is érinti. Tekintve, hogy az általános iskola felső tagozatosainak és a középiskolásoknak hétfőn kezdődne a tanítás polgármester arra is kérte a megyei tanfelügyelőséget, hogy függesszék fel az órákat, esetleg váltsanak online oktatásra.A távhőszolgáltaó nem bízta a véletlenre a meghibásodás elhárítását, nem csak szakembereket vetettek be, hanem még egy papot is hívtak, hogy szentelje meg a meghibásodás helyét.A helyi sajtó - elfogultnak tűnő - tudósítása szerint közvetetten az üzem ideiglenes vezetése lehet felelős a hibáért, aki rossz minőségű fűtőolajat vásárolt, de azt "minőségi" áron fizette ki. A tudósítás szerint egy fűtőolaj-szivattyú meghibásodásával kezdődött a probléma, amit követett egy motor meghibásodása, majd egy másik szivattyúnak az elromlása.Beszámolójuk szerint december 28-án jelentkeztek először a problémák, és végül december 30-án kora este állt le teljesen a szolgáltatás. A tudósítás szerint a vezetői feladatokat ellátóújév napján, január elsején hívott végül papot, hogy áldja meg a meghibásodás helyet, ezzel is felgyorsítva a probléma elhárítását. Állítólag a hiba elhárításán dolgozó munkások is jól mulattak az eljáráson.